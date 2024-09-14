Кочанова: мы должны быть всегда едины в отстаивании интересов своей страны и народа

Сегодня, 14 сентября, праздник отмечает белорусская столица, а уже завтра в стране отметят День библиотек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Целых два повода для вручения подарков.

Музей Национальной библиотеки Беларуси сегодня пополнился ценным экземпляром – председатель Совета Республики передала директору учреждения сборник белорусских пословиц, врученный председателем Совета Федерации России. Наталья Кочанова поздравила сотрудников библиотеки с Днем города, их профессиональным праздником и подчеркнула, что они делают великое дело, сохраняя и донося историю нашей страны и правду о ней до читателей.

Наталья Кочанова, председатель совета республики национального собрания Беларуси:

Сегодня я здесь, в преддверии профессионального праздника Дня библиотек, который отмечается в нашей стране, приехала, чтобы выполнить очень почетную миссию. В ходе визита Валентины Ивановны Матвиенко, когда проходил наш Белорусско-Российский форум регионов, она подарила нам в дар книгу, которой 150 лет. Книга 1874 года. И когда я с ней переговорила, я говорю: Валентина Ивановна, у нас есть великолепная Национальная библиотека. Она говорит: конечно, я вам буду признательна, если вы передадите в дар Национальной библиотеке, чтобы люди видели, какая славная… Это тоже история. Это наша история, наша культура.

Спикер пожелала дальнейшего развития Национальной библиотеке Беларуси, прирастать новыми хорошими изданиями и авторов, которые пишут о нашей стране.