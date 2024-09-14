Белорусские аграрии продолжают подводить итоги уборочной

Аграрии по всей стране продолжают подводить итоги уборочной. «Дожинки» 14 сентября отмечает Минщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аграрии по всей стране продолжают подводить итоги уборочной. «Дожинки» 14 сентября отмечает Минщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хозяйства района завершили кампанию с неплохими результатами. В закромах 160 тысяч тонн зерна с учетом рапса. А урожайность более 56 центнеров с гектара. Такие высокие показатели – результат кропотливой работы механизаторов, водителей, инженеров и агрономов. Их труд позволил закончить уборочную в сроки и свести потери к минимуму.
Свои достижения на «Дожинках» представили все сельхозподворья Минщины. Гостей угощали ароматными караваями из зерна нового урожая и фирменной продукцией. Лучших хлеборобов по традиции чествовали на главной сцене праздника.
Евгений Ковалевский, ведущий инженер-механик УП «Агрокомбинат «Ждановичи»:
Первое место в Минском районе среди молодежи на уборочной кампании 2024 года. Хотелось проявить себя в должности комбайнера. Потому что на самом деле это для меня второй сезон только. До этого я их только видел на картинке. Плюс ко мне сын приезжал, не хотелось подвезти.
Владимир Юргевич, председатель Минского районного исполнительного комитета:
Погода в этом году благоприятная, не сравнимая с прошлыми годами. Были и дожди, были и засухи, потому мы подстраивались и в этом периоде. Если не уборка, то занимались другими технологическими процессами в рамках сельскохозяйственных работ.
Тем временем на полях во всю кипит работа. Аграрии продолжают убирать кукурузу, овощи, картофель и сахарную свеклу. Кроме того, сеют озимые зерновые культуры.