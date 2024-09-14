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Профессия, которая окрыляет. Зачем люди идут в авиацию? Узнали из первых уст

14 сентября 2024 13:42
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Совсем немного времени остается до того, когда в торжественной обстановке назовут имена тех, кто будет носить гордое звание «Минчанин года». Среди них и те, кто работает на предприятиях. Например, Геннадий Гольдберг. 

О любви к профессии, которая в буквальном смысле окрыляет, материал программы Новости «24 часа» на СТВ.

Профессия, которая окрыляет. Зачем люди идут в авиацию? Узнали из первых уст-2

Геннадий Гольдберг еще в детстве ставил перед собой высокие цели. Самолеты, полеты, романтика. За мечтой пришел в академию авиации. После учебы сразу к делу, на завод, где и работает уже 18 лет.

Профессия, которая окрыляет. Зачем люди идут в авиацию? Узнали из первых уст-4

Геннадий Гольдберг, начальник бюро стандартизации, сертификации и качества Минского завода гражданской авиации № 407:
Работаю с людьми, все очень высококвалифицированные специалисты. Компетентны в своей области деятельности.

Профессия, которая окрыляет. Зачем люди идут в авиацию? Узнали из первых уст-6

Год назад завод гражданской авиации отметил свое 70-летие. Здесь занимаются ремонтом и модернизацией самолетов. В этом году на предприятии ввели в строй современный комплекс по покраске и техобслуживанию. Крупнейшее авиапредприятие столицы держит марку на высоте. 

Геннадий Гольдберг:
Мы уже освоили новый тип воздушного судна, Ил-76, начали выполнять техническое обслуживание. Также освоили техобслуживание Sukhoi Superjet.

В 2023 году Геннадий Гольдберг получил для себя новое звание «Минчанин года». О такой высокой награде, признается, не мечтал. Работал на совесть, старался сделать свой завод лучше. Не ожидал, что его вклад в развитие предприятия увидят на таком уровне. 

Подробности в видеоматериале.

# Профессии

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