«Его профиль – нарушение ритма сердца». Врач-аритмолог Денис Пилант делает операции без разрезов и шрамов

О тех, кто учится ежедневно на собственной практике. Когда белый халат – это не униформа, а призвание. Обезьянья оспа, очереди в поликлиниках и все о нововведениях, об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Кристина Сущеня, СТВ:

Люди в белых халатах – это истинное призвание. Медики ежедневно борются за жизнь и при этом к числу героев себя не причисляют. Наш журналист Карина Верховцева отправилась в одну из столичных больниц и выведала успех врачебного успеха.

Юрий Володько, пациент:

Дефибриллятором ударили – и ритм восстановился.

Так встреча с ковидом обернулась длительным восстановлением. Юрий жаловался на сбои в сердечном ритме. И вот пару часов спустя операции пациент, как и его доктор, счастлив. Юрий Володько:

Я полгода шел к этому. Сегодня закончилось. Восстановил ритм. Долго-долго шел, потому что тромбик был в ушке сердца. Сейчас я, можно сказать, здоровый человек. Тысячи спасенных жизней – все это дело рук скромного хирурга-аритмолога. Его профиль – нарушение ритма сердца. Денис Пилант – потомственный врач. Родители посвятили всю жизнь медицине. Поэтому вопросов с выбором профессии не возникало.

Денис Пилант, врач-рентгено-эндоваскулярный хирург высшей категории, кандидат медицинских наук:

Мне нравится разнообразная работа, когда она не рутинная, когда она связана с разнообразной патологией, оборудованием, методиками. Это интересно.

За плечами 16 лет практики. Как доктор признается, ни дня без новых знаний. Ангиография следует всем трендам современной медицины. Это минимальные травмы после хирургического вмешательства, эффективность и сокращение времени пребывания пациента в стационаре. Большая часть операций проходит без больших разрезов, шрамов и долгого периода восстановления.

Денис Пилант:

Мы, фактически выполняя операцию, можем выписывать человека на следующий день. Через день-два он может выписываться. Карина Верховцева, корреспондент:

А реабилитация?

Денис Пилант:

Нет реабилитации. У них нет разрезов. Они сразу возвращаются к обычной жизни.

Вот краткий анамнез одного из молодых пациентов: постоянный сбой сердечного ритма. Порой, после минимальных физических нагрузок. Ситуация для врачей ясна. Операция для хирургов – процесс рутинный. А для нашей съемочной группы – удивительный. Через несколько проколов к сердцу проводят проволоку с катетером. В данном случае пациент в сознании. Никакого наркоза – только местное обезболивание. Через несколько часов 26-летний Артем уже рассказывает нам о своем самочувствии.

Артем Серегов, пациент:

Все хорошо, потихоньку отходим от обезболивающего. Проходит. Так, все хорошо. Завтра утром отпустят, можно будет уже встать. Искусство лечить людей – одно из благородных и благодарных. Особенно, если профессия – призвание.