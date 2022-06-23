Прямой эфир

«Его профиль – нарушение ритма сердца». Врач-аритмолог Денис Пилант делает операции без разрезов и шрамов

23 июня 2022 11:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О тех, кто учится ежедневно на собственной практике. Когда белый халат – это не униформа, а призвание. Обезьянья оспа, очереди в поликлиниках и все о нововведениях, об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

«Его профиль – нарушение ритма сердца». Врач-аритмолог Денис Пилант делает операции без разрезов и шрамов-1

Кристина Сущеня, СТВ:
Люди в белых халатах – это истинное призвание. Медики ежедневно борются за жизнь и при этом к числу героев себя не причисляют. Наш журналист Карина Верховцева отправилась в одну из столичных больниц и выведала успех врачебного успеха.

«Его профиль – нарушение ритма сердца». Врач-аритмолог Денис Пилант делает операции без разрезов и шрамов-4

Юрий Володько, пациент:
Дефибриллятором ударили – и ритм восстановился.

«Его профиль – нарушение ритма сердца». Врач-аритмолог Денис Пилант делает операции без разрезов и шрамов-7

Так встреча с ковидом обернулась длительным восстановлением. Юрий жаловался на сбои в сердечном ритме. И вот пару часов спустя операции пациент, как и его доктор, счастлив.

Юрий Володько:
Я полгода шел к этому. Сегодня закончилось. Восстановил ритм. Долго-долго шел, потому что тромбик был в ушке сердца. Сейчас я, можно сказать, здоровый человек.

Тысячи спасенных жизней – все это дело рук скромного хирурга-аритмолога. Его профиль – нарушение ритма сердца. Денис Пилант – потомственный врач. Родители посвятили всю жизнь медицине. Поэтому вопросов с выбором профессии не возникало.

«Его профиль – нарушение ритма сердца». Врач-аритмолог Денис Пилант делает операции без разрезов и шрамов-10

Денис Пилант, врач-рентгено-эндоваскулярный хирург высшей категории, кандидат медицинских наук:
Мне нравится разнообразная работа, когда она не рутинная, когда она связана с разнообразной патологией, оборудованием, методиками. Это интересно.

«Его профиль – нарушение ритма сердца». Врач-аритмолог Денис Пилант делает операции без разрезов и шрамов-13

За плечами 16 лет практики. Как доктор признается, ни дня без новых знаний. Ангиография следует всем трендам современной медицины. Это минимальные травмы после хирургического вмешательства, эффективность и сокращение времени пребывания пациента в стационаре. Большая часть операций проходит без больших разрезов, шрамов и долгого периода восстановления.

«Его профиль – нарушение ритма сердца». Врач-аритмолог Денис Пилант делает операции без разрезов и шрамов-16

Денис Пилант:
Мы, фактически выполняя операцию, можем выписывать человека на следующий день. Через день-два он может выписываться.

Карина Верховцева, корреспондент:
А реабилитация?

«Его профиль – нарушение ритма сердца». Врач-аритмолог Денис Пилант делает операции без разрезов и шрамов-19

Денис Пилант:
Нет реабилитации. У них нет разрезов. Они сразу возвращаются к обычной жизни.

«Его профиль – нарушение ритма сердца». Врач-аритмолог Денис Пилант делает операции без разрезов и шрамов-22

Вот краткий анамнез одного из молодых пациентов: постоянный сбой сердечного ритма. Порой, после минимальных физических нагрузок. Ситуация для врачей ясна. Операция для хирургов – процесс рутинный. А для нашей съемочной группы – удивительный. Через несколько проколов к сердцу проводят проволоку с катетером. В данном случае пациент в сознании. Никакого наркоза – только местное обезболивание. Через несколько часов 26-летний Артем уже рассказывает нам о своем самочувствии.

«Его профиль – нарушение ритма сердца». Врач-аритмолог Денис Пилант делает операции без разрезов и шрамов-25

Артем Серегов, пациент:
Все хорошо, потихоньку отходим от обезболивающего. Проходит. Так, все хорошо. Завтра утром отпустят, можно будет уже встать.

Искусство лечить людей – одно из благородных и благодарных. Особенно, если профессия – призвание.

«Его профиль – нарушение ритма сердца». Врач-аритмолог Денис Пилант делает операции без разрезов и шрамов-28

Юрий Володько:
Хорошие люди здесь. Мне нравится. Они такие молодцы, относятся хорошо ко всему.

«Его профиль – нарушение ритма сердца». Врач-аритмолог Денис Пилант делает операции без разрезов и шрамов-31

Валентина Куневич, жительница Минска:
Просто им хочется сказать спасибо за золотые руки и добрые сердца. Самое главное, чтобы они были здоровые.

К поздравлениям с профессиональным праздником в адрес медработников присоединяются Карина Верховцева, Николай Гончаренко и вся команда телеканала СТВ.

Читайте также:

В медицину после девятого класса. Почему в минский медколледж начнут принимать с базовым образованием?

Люди любят откладывать на потом. Какая самая большая проблема детской медицины летом?

Почему зубы мудрости так называются и нужно ли лечить молочные? Задали несколько казусных вопросов стоматологу

# Врачи Беларуси # общество # Кристина Сущеня # Юрий Володько # Денис Пилант # Карина Верховцева # Артем Серегов # Валентина Куневич # Николай Гончаренко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В медицину после девятого класса. Почему в минский медколледж начнут принимать с базовым образованием?
23 июня 2022 11:24

В медицину после девятого класса. Почему в минский медколледж начнут принимать с базовым образованием?

Перекрыть воду, газ, навести порядок. Как подготовить квартиру к отъезду?
23 июня 2022 11:21

Перекрыть воду, газ, навести порядок. Как подготовить квартиру к отъезду?

«Лён, открытая спина, разрезы». Какие платья в тренде этим летом?
23 июня 2022 11:13

«Лён, открытая спина, разрезы». Какие платья в тренде этим летом?