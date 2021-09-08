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Пытался спасти известного кинорежиссёра. Министр МЧС Беларуси выразил соболезнования коллегам Евгения Зиничева

08 сентября 2021 14:57
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Новости России. 8 сентября стало известно о трагической гибели главы МЧС России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он погиб на учениях, пытаясь спасти известного кинорежиссера, который сорвался со скалы в воду. Министр прыгнул за ним. В результате погибли оба.

Пытался спасти известного кинорежиссёра. Министр МЧС Беларуси выразил соболезнования коллегам Евгения Зиничева-1

Евгению Зиничеву было 55 лет. Это первый в России случай смерти действующего министра правительства. Уроженец Ленинграда служил в вооруженных силах, затем на различных должностях в органах госбезопасности. В его послужном списке – должность исполняющего обязанности губернатора Калининградской области, заместителя директора ФСБ. Пост главы МЧС Евгений Зиничев занимал с мая 2018 года.

Соболезнования коллегам из МЧС России в связи с гибелью Евгения Зиничева выразил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

# Некролог # общество # Евгений Зиничев # Вадим Синявский # Фотофакт

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