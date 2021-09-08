Прямой эфир

В Борисове ремонтируют одну из главных улиц города. Обещают новый асфальт и зелёную зону

08 сентября 2021 15:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Борисове завершается реконструкция улицы Лопатина – одной из главных магистралей города, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Борисове ремонтируют одну из главных улиц города. Обещают новый асфальт и зелёную зону-1

А это более двух километров дорожного покрытия. Улица проходит через Старый город, связывает часть промышленной зоны с жилой застройкой. К ремонту дороги приступили в начале лета. Полностью заменили асфальтобетонное покрытие, установили новые бордюры. К концу недели завершат обустройство пешеходных дорожек.

В Борисове ремонтируют одну из главных улиц города. Обещают новый асфальт и зелёную зону-4

Дмитрий Максименко, заместитель председателя Борисовского райисполкома:
Необходимость ремонта, который мы на сегодняшний момент ведем по улице Лопатина, возникла в связи с тем, что на данной улице всегда был организован очень большой пассажиро- и грузопоток, и она находилась в очень неудовлетворительном состоянии. На весь ремонт улицы было затрачено порядка 800 тысяч белорусских рублей. Наши местные предприятия участвовали в ее ремонте, и работы, в принципе, уже завершаются.

В Борисове ремонтируют одну из главных улиц города. Обещают новый асфальт и зелёную зону-7

В рамках реконструкции предусмотрено озеленение прилегающей территории. Полностью ремонт улицы завершат к концу сентября.

# Автодороги Беларуси # общество # Дмитрий Максименко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пытался спасти известного кинорежиссёра. Министр МЧС Беларуси выразил соболезнования коллегам Евгения Зиничева
08 сентября 2021 14:57

Пытался спасти известного кинорежиссёра. Министр МЧС Беларуси выразил соболезнования коллегам Евгения Зиничева

Нарезал полные пайки хлеба и добавлял в воду сахар. История Степана Трутько – узника Берёза-Картузского концлагеря
08 сентября 2021 14:56

Нарезал полные пайки хлеба и добавлял в воду сахар. История Степана Трутько – узника Берёза-Картузского концлагеря

«Они сохранили человечность в нечеловеческих условиях». В Минске почтили память жертв блокадного Ленинграда
08 сентября 2021 14:39

«Они сохранили человечность в нечеловеческих условиях». В Минске почтили память жертв блокадного Ленинграда