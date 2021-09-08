В Борисове ремонтируют одну из главных улиц города. Обещают новый асфальт и зелёную зону

А это более двух километров дорожного покрытия. Улица проходит через Старый город, связывает часть промышленной зоны с жилой застройкой. К ремонту дороги приступили в начале лета. Полностью заменили асфальтобетонное покрытие, установили новые бордюры. К концу недели завершат обустройство пешеходных дорожек.

Дмитрий Максименко, заместитель председателя Борисовского райисполкома:

Необходимость ремонта, который мы на сегодняшний момент ведем по улице Лопатина, возникла в связи с тем, что на данной улице всегда был организован очень большой пассажиро- и грузопоток, и она находилась в очень неудовлетворительном состоянии. На весь ремонт улицы было затрачено порядка 800 тысяч белорусских рублей. Наши местные предприятия участвовали в ее ремонте, и работы, в принципе, уже завершаются.