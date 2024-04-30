Кочанова: будем делать всё, чтобы вопросы наших граждан решались по справедливости

Мы будем делать все для того, чтобы вопросы, которые возникают у наших граждан, решались по справедливости и в соответствии с законодательством. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова в ходе личного приема граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди обратившихся – минчанка, которая хочет поставить точку в соседской войне, развернувшейся из-за нескольких сантиметров земли в Смолевичском районе. Сейчас граница участков проходит по стене дома. Заявительница считает, что соседи незаконно захватили ее землю. На протяжении года женщина ходит по различным инстанциям, но вопрос пока не решился.

Инна Майорова, жительница Минска:

При восстановлении этих границ скос крыши, стена дома, обложенная кирпичом по документам УКСа, которые оформляла, и даже деревянный дом, стена моего деревянного дома, которая была изначально, уже стала находиться на территории моего соседа. И сосед мне сразу заявил: убирай крышу – она мне мешает. Пообещали разобраться и выделить мне кусочек хотя бы.

А вот многодетная семья из Пуховичского района пытается решить жилищный вопрос. Сейчас Галина Пилютина с мужем и четырьмя детьми ютятся вместе со свекровью. Купить жилье на вторичном рынке – сумма для них оказалась неподъемной. А строительство домов для нуждающихся в деревне Талька в ближайшее время не запланировано.

Галина Пилютина, жительница Пуховичского района:

Мы проживаем на 26 квадратах у моей свекрови. У нас в составе семьи четверо детей, я и супруг. Мы рассматривали покупку вторичного жилья, то есть дом. Но в данный момент нам уже предложили строительство квартиры. Помогла мне Кочанова Наталья Ивановна в моем решении вопроса. Напомним, сенаторы ежемесячно проводят приемы по личным вопросам. В скором времени подвести итоги этой работы планируется на заседании расширенного Президиума Совета Республики в Гомельской области. При решении проблем жителей немаловажна и позиция местных властей.