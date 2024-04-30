Кочанова: будем делать всё, чтобы вопросы наших граждан решались по справедливости
Мы будем делать все для того, чтобы вопросы, которые возникают у наших граждан, решались по справедливости и в соответствии с законодательством. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова в ходе личного приема граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди обратившихся – минчанка, которая хочет поставить точку в соседской войне, развернувшейся из-за нескольких сантиметров земли в Смолевичском районе. Сейчас граница участков проходит по стене дома. Заявительница считает, что соседи незаконно захватили ее землю. На протяжении года женщина ходит по различным инстанциям, но вопрос пока не решился.
Инна Майорова, жительница Минска:
При восстановлении этих границ скос крыши, стена дома, обложенная кирпичом по документам УКСа, которые оформляла, и даже деревянный дом, стена моего деревянного дома, которая была изначально, уже стала находиться на территории моего соседа. И сосед мне сразу заявил: убирай крышу – она мне мешает. Пообещали разобраться и выделить мне кусочек хотя бы.
А вот многодетная семья из Пуховичского района пытается решить жилищный вопрос. Сейчас Галина Пилютина с мужем и четырьмя детьми ютятся вместе со свекровью. Купить жилье на вторичном рынке – сумма для них оказалась неподъемной. А строительство домов для нуждающихся в деревне Талька в ближайшее время не запланировано.
Галина Пилютина, жительница Пуховичского района:
Мы проживаем на 26 квадратах у моей свекрови. У нас в составе семьи четверо детей, я и супруг. Мы рассматривали покупку вторичного жилья, то есть дом. Но в данный момент нам уже предложили строительство квартиры. Помогла мне Кочанова Наталья Ивановна в моем решении вопроса.
Напомним, сенаторы ежемесячно проводят приемы по личным вопросам. В скором времени подвести итоги этой работы планируется на заседании расширенного Президиума Совета Республики в Гомельской области. При решении проблем жителей немаловажна и позиция местных властей.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы практикуем всегда, и сегодня, прием по личным вопросам. Приглашаем руководителей местных органов власти, в чьей компетенции находится рассмотрение того или иного вопроса. Потому что часть вопросов лежит в плоскости местных органов власти. И за них эти вопросы никто решать не будет. К нам обращаются, мы даем поручения, они рассматривают эти вопросы. Надо относиться внимательно к тем обращениям, с которыми приходят люди. Они приезжают сюда и видят сразу свои ошибки, где неправильно проконсультировали человека или дали ему неправомерный ответ, если такое случается. Поэтому наша работа выстроена именно таким образом. И мы будем делать все, чтобы вопросы, которые возникают у наших граждан, разрешались по справедливости и в соответствии с действующим законодательством. Если мы видим, что в законодательстве есть у нас белые пятна и вопросы, необходимо урегулировать, конечно, мы принимаем для себя это в работу и разбираемся по этим вопросам.
Работа с гражданами в Совете Республике ведется постоянно. Форматы различные: встречи с трудовыми коллективами, прямые телефонные линии, личные приемы граждан. Только за первые три месяца 2024 года рассмотрено порядка 1 400 обращений.