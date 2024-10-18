Представители Министерства экономики присоединились к акции «Дай лесу новае жыццё»

Все больше белорусов присоединяются к республиканской акции «Дай лесу новае жыццё». 18 октября внести свой вклад в общее дело приехали представители Министерства экономики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодые деревца теперь зеленеют в пострадавшем от летнего урагана массиве Крупского района.

На участке площадью один гектар трудились около 30 человек. Для коллектива ведомства акция особенно символична. Ведь лесной ресурс – один из главных элементов сильной экономики. И сейчас задача государства не только восстановить утраченные после бурелома площади, но и эффективно использовать лес. Так, уже в разработке несколько инновационных проектов: создание предприятия по строительству ДСП-плит и производства беленой химико-термомеханической массы.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси: Как только появилась акция, коллектив сразу быстро откликнулся на нее. Было море запросов: когда поедем? Выбрались наконец-то сегодня, прекрасная погода, и делянка сегодня нам по силам. Уверен, что вместе с лесом, вместе с нашими людьми наша страна будет богаче.

Игорь Малашевич, начальник управления экономики и инвестиций Министерства лесного хозяйства Беларуси:

У нас такие акции проходят минимум два раза: весной мы также всех приглашаем, и осенью это или уборка леса, или та же посадка. В этом году посвятили все посадке леса. Очень радует, что все госорганы не остались равнодушными. И волонтеры, и население, и студенты – все участвуют в нашей акции.

Потрудились сотрудники министерства на славу: на делянке высадили почти 6,5 тысячи саженцев. Лесной марафон продлится до 12 ноября и заглянет в каждый уголок нашей страны. Планируется, что за время акции лесной фонд Беларуси прирастет на шесть тысяч гектаров.