В Беларуси могут принять альтернативную систему регулирования цен в 2025-м

В Беларуси могут принять альтернативную систему регулирования цен. Она будет отличаться минимальным вмешательством государства и планируется, что позволит обеспечить стабильное насыщение внутреннего рынка, развитие экономики и доступные цены для населения на товары, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас активно ведется ее разработка, рассматривают несколько вариантов. Они будут обсуждаться в том числе с представителями бизнес-сообщества. Новую систему могут ввести уже в 2025-м. А пока правительством скорректировано постановление о регулировании ценообразования. Так, установлены максимальные розничные цены на ряд овощей и фруктов, в том числе так называемого «борщевого набора». Это поможет сдерживать инфляцию и обеспечить наличие отечественных товаров на полках магазинов. Снижены также надбавки на 10 групп товаров: крупы, макаронные изделия из пшеницы, соки, нектары, чулочно-носочные изделия, керамическую плитку и зубную пасту. Что касается товаров премиум-класса, на них больше не будет распространяться ценовое регулирование.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Стоит основная задача – создать систему с наименьшим вмешательством государства в процессы ценообразования, но вместе с тем обеспечить стабильное насыщение внутреннего рынка, развитие экономики и доступную цену для населения на товары, которые мы можем ходить все вместе приобретать в наших магазинах.

Документ о ценовом регулировании вступает в силу с этого дня. Однако по товарам плодоовощной группы есть исключения. Так, для сельхозпроизводителей постановление заработает с 21 октября, чтобы они успели переоформить свои накладные. А для субъектов торговли – с 29 октября.