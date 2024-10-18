Аграрии Пуховичского района заготовили свыше 370 тыс. тонн кормов – работы продолжаются

Аграрии Минской области в преддверии областных «Дожинок» подвели итоги года. Сработали плодотворно. Каравай весомый. И в нем вклад каждого труженика села. Только аграрии Пуховичского района собрали почти 90 тысяч тонн зерна. Завершили сев. Сейчас ведут уборку кукурузы на силос и зерно. Уже заготовлено свыше 370 тысяч тонн кормов. Задача – все вопросы закрыть в оптимально сжатые сроки. На это нацелены все работники сельского хозяйства.

Цену труду на земле Дмитрий Королецкий знает с детства. Живя на селе, всегда помогал старшим. Наблюдая за работой, учился и впитывал знания. Да и к технике был огромный интерес. Поэтому сельское хозяйство стало для него не просто работой, а настоящим делом жизни.

Дмитрий Королецкий, механизатор сельхозпредприятия «Дукора-Агро»:

С 7 утра на завод. Приезжаем, проверяем технику и в поле. До 18:30. Мотор, сеялку проверяем досконально. От этого зависит качество посева зерновых.

Стаж у Дмитрия Королецкого всего три года, но уже максимум знаний, которые эффективно применяет на практике. Сейчас завершает полевые работы, а впереди подготовка техники к новому сезону. Уже 2024-й вспоминает с улыбкой – ведь он был результативным. Уже строит планы на будущий год, ведь задача – обязательно превзойти собственные показатели.