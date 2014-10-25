25 октября в Минске прошел субботник

Новости Беларуси. В Минске продолжается масштабная акция по «преображению» города. Эпицентрами массовой уборки стали территории во дворах, скверы, парки, места отдыха и остановки общественного транспорта. В последние выходные октября привели в порядок и территорию возле Большого театра. Балерины сменили пуанты на сапоги и взяли в руки грабли и метелки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Гедройц, заместитель генерального директора Национального академического Большого театра Республики Беларусь:

Хацелася, каб жыхары Мінска часцей займаліся гэтай справай, таму што калі чалавек прыбірае, то ён больш ніколі не будзе смецце кідаць. Гэта вельмі важна. Хаця свята такое вось адбываецца, людзі з задавальненнем прыходзяць на суботнік.

Участники субботника:

— Для меня это большая честь. В это прекрасное солнечное утро поработать.

— Это как наш второй дом. В нашем доме мы убираем, наводим красоту, порядок. Я думаю, если мы все вместе, дружно, сплоченно всем коллективом будем участвовать в субботниках, различных акциях, это будет наш какой-то посильный вклад в культурное развитие и процветание нашей страны.

Сотни столичных жителей принимали участие в акции этой осенью. Кроме уборки территорий они занимались посадкой деревьев и кустарников. Коммунальщикам осталось лишь вывезти отшелестевшую листву и строительный мусор, и как следует подготовиться к зиме.

Валентина Борковская, заместитель директора ЖРЭО №1 Фрунзенского района:

Очень приятно, что люди пришли, поучаствовали. Конечно, погода морозная, но все, я думаю, согреются во время работы. Работники ЖЭСа также принимают участие, заказана техника, работа кипит, идет в обычном режиме.