Итоги акции «Восстановление святынь Беларуси» подвели в Минске. Узнали, как молодёжь занималась реконструкцией

Многое делается для сохранения исторической памяти. В Минске подвели итоги одной из самых масштабных благотворительных акций «Восстановление святынь Беларуси». В 2023 году ей исполнилось 10 лет. Участие приняли волонтеры движения БРСМ «Доброе сердце» из всех регионов страны и представители ведущих религиозных конфессий. «Восстановление святынь Беларуси» – молодежная инициатива, в ходе которой волонтеры трудятся и приводят в порядок достопримечательности, храмы, мемориальные комплексы.

Чем она запомнилась в этом году и что сделано? Об этом поговорили в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с Маргаритой Шляхтенок, студенткой БГПУ имени Максима Танка, лучшим волонтером БРСМ по итогам акции «Восстановление святынь Беларуси» в 2022 году, а также с Александрой Гончаровой, секретарем ЦК БРСМ, руководителем проекта.