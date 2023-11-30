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Итоги акции «Восстановление святынь Беларуси» подвели в Минске. Узнали, как молодёжь занималась реконструкцией

30 ноября 2023 07:30
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Многое делается для сохранения исторической памяти. В Минске подвели итоги одной из самых масштабных благотворительных акций «Восстановление святынь Беларуси». В 2023 году ей исполнилось 10 лет. Участие приняли волонтеры движения БРСМ «Доброе сердце» из всех регионов страны и представители ведущих религиозных конфессий. «Восстановление святынь Беларуси» – молодежная инициатива, в ходе которой волонтеры трудятся и приводят в порядок достопримечательности, храмы, мемориальные комплексы.

Чем она запомнилась в этом году и что сделано? Об этом поговорили в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с Маргаритой Шляхтенок, студенткой БГПУ имени Максима Танка, лучшим волонтером БРСМ по итогам акции «Восстановление святынь Беларуси» в 2022 году, а также с Александрой Гончаровой, секретарем ЦК БРСМ, руководителем проекта.

Итоги акции «Восстановление святынь Беларуси» подвели в Минске. Узнали, как молодёжь занималась реконструкцией-1

Что удалось сделать за 10 лет? Как стать лидером года среди волонтеров? Смотрите в видеоматериале.

# БРСМ # общество # Маргарита Шляхтенок # Александра Гончарова # Фотофакт

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