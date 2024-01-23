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Клюква предупреждает появление рака! Вот какими полезными свойствами обладает чудо-ягода

23 января 2024 09:10
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Алая, с кислинкой, настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. Клюква способна улучшить здоровье сердца, сосудов, а также нормализовать работу иммунной системы.

Клюква предупреждает появление рака! Вот какими полезными свойствами обладает чудо-ягода-1

Анна Ермакович, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации УЗ «32-я городская клиническая поликлиника г. Минска»:
Считается, что 100-150 граммов свежей клюквы можно употреблять. Либо две столовые ложки сухой клюквы.

Клюква предупреждает появление рака! Вот какими полезными свойствами обладает чудо-ягода-4

Екатерина Никитина, нутрициолог:
Она богата витамином С, который нам способствует во время болезней, чтобы вылечиться. Витамин С – это антиоксидант, то есть он будет очень полезен, независимо от времени года, особенно женщинам, потому что антиоксиданты очень хорошо помогают сохранить нашу молодость и красоту. В клюкве есть и витамин А, и витамины группы В, кальций, калий, магний, малибден.

Она обладает очень низкой калорийностью – всего 25 калорий на 100 граммов.

Подробности в видеоматериале.

# Полезные советы # общество # Анна Ермакович # Валерия Яскевич

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