Клюква предупреждает появление рака! Вот какими полезными свойствами обладает чудо-ягода

Алая, с кислинкой, настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. Клюква способна улучшить здоровье сердца, сосудов, а также нормализовать работу иммунной системы.
Алая, с кислинкой, настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. Клюква способна улучшить здоровье сердца, сосудов, а также нормализовать работу иммунной системы.
Анна Ермакович, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации УЗ «32-я городская клиническая поликлиника г. Минска»:
Считается, что 100-150 граммов свежей клюквы можно употреблять. Либо две столовые ложки сухой клюквы.
Екатерина Никитина, нутрициолог:
Она богата витамином С, который нам способствует во время болезней, чтобы вылечиться. Витамин С – это антиоксидант, то есть он будет очень полезен, независимо от времени года, особенно женщинам, потому что антиоксиданты очень хорошо помогают сохранить нашу молодость и красоту. В клюкве есть и витамин А, и витамины группы В, кальций, калий, магний, малибден.
Она обладает очень низкой калорийностью – всего 25 калорий на 100 граммов.
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