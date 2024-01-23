Клюква предупреждает появление рака! Вот какими полезными свойствами обладает чудо-ягода

Анна Ермакович, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации УЗ «32-я городская клиническая поликлиника г. Минска»: Считается, что 100-150 граммов свежей клюквы можно употреблять. Либо две столовые ложки сухой клюквы.

Екатерина Никитина, нутрициолог:

Она богата витамином С, который нам способствует во время болезней, чтобы вылечиться. Витамин С – это антиоксидант, то есть он будет очень полезен, независимо от времени года, особенно женщинам, потому что антиоксиданты очень хорошо помогают сохранить нашу молодость и красоту. В клюкве есть и витамин А, и витамины группы В, кальций, калий, магний, малибден.

Она обладает очень низкой калорийностью – всего 25 калорий на 100 граммов.