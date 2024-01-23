Штабная тренировка Вооруженных Сил стартовала на стационарных пунктах управления

На стационарных пунктах управления Вооруженных Сил 23 января началась совместная штабная тренировка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До пятницы, 26 января, под руководством начальника Генерального штаба будут отработаны вопросы планирования применения войск. Учебная обстановка разработана с учетом прогноза развития ситуации на европейском континенте, а также опыта применения военной силы в современных условиях.