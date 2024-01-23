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Штабная тренировка Вооруженных Сил стартовала на стационарных пунктах управления

23 января 2024 07:48
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На стационарных пунктах управления Вооруженных Сил 23 января началась совместная штабная тренировка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штабная тренировка Вооруженных Сил стартовала на стационарных пунктах управления-1

До пятницы, 26 января, под руководством начальника Генерального штаба будут отработаны вопросы планирования применения войск. Учебная обстановка разработана с учетом прогноза развития ситуации на европейском континенте, а также опыта применения военной силы в современных условиях.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество

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