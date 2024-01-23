«Погрузиться в армейский быт». Военная академия принимает ребят из Гомельской области

Военно-патриотический слет «Вызов» принимает Военная академия. В гостях подростки из Гомельской области. Полная экипировка, тактическая и психологическая подготовка, а также обед в полевых условиях и жизнь в казарме – все это ждет новобранцев в дополнение к интеллектуальным испытаниям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Синькевич, пресс-секретарь Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:

Ребята уже полностью погрузились в военную жизнь. Сейчас у них тоже половина дня насыщенная достаточно. Это и приглашенные гости, и стрельба из боевого оружия, дроны. Очень интересный и насыщенный день. Самое важное для нас, чтобы дети увидели, что охранять нашу Родину, наш родны край – очень сложная работа. Прожить, полностью погрузиться в армейский быт, увидеть, что это непросто. Как сложно управлять такой техникой большой, стрелять. В принципе, это достаточно трудная профессия.