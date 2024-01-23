Столичная служба 139 разрабатывает интернет-платформу

Минская городская справочно-информационная служба 139 скоро запустит интернет-платформу. Контакт-центр больше года помогает сориентироваться в сфере государственных социальных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Востребованность ресурса показывает количество звонков: за 2023 год на короткий номер поступило более 3 000 обращений. В основном это вопросы о предоставлении услуг соцработника или сиделки, назначения или выплаты пособий, пенсий, материальной помощи. Кроме справочной информации о соцуслугах, здесь принимают заявки на их оказание.