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Столичная служба 139 разрабатывает интернет-платформу

23 января 2024 07:39
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Минская городская справочно-информационная служба 139 скоро запустит интернет-платформу. Контакт-центр больше года помогает сориентироваться в сфере государственных социальных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столичная служба 139 разрабатывает интернет-платформу-1

Востребованность ресурса показывает количество звонков: за 2023 год на короткий номер поступило более 3 000 обращений. В основном это вопросы о предоставлении услуг соцработника или сиделки, назначения или выплаты пособий, пенсий, материальной помощи. Кроме справочной информации о соцуслугах, здесь принимают заявки на их оказание.

Столичная служба 139 разрабатывает интернет-платформу-4

В ближайшее время контакт-центр начнет работать также онлайн, будет запущен сайт сервиса под девизом «Оперативно, точно, доступно». Важной составляющей станет онлайн-чат – те, кто не может говорить по телефону, например, из-за проблем со слухом и речью, смогут обратиться к специалисту письменно.

# Социальная помощь # общество

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