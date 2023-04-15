Народные приметы на апрель. Узнаём о погоде и будущем урожае

К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 17 апреля – Иосиф Песнопевец, Ольховые смотрины. Именно с этим деревом были связаны основные приметы в этот день: если на ольхе много «сережек» – уродится овес; если ольха распустит лист раньше березы – лето будет мокрое, рассказали в программе « Плюс-минус ». Весной заготавливали кору ольхи, которая благодаря дубильным веществам способна останавливать кровотечение и лечить воспаления.

18 апреля – Федул Ветреник. Считалось, что с первым весенним ветром прилетают сверчки и расселяются по огородам. Также появляются бабочки-крапивницы и божьи коровки. Земледельцы наблюдали: если на дне оврага осталось снега величиной с корову, значит можно приниматься за пахоту.

19 апреля – Евтихий Тихий да Ерема Пролетный. На Руси по дню Евтихия и Еремы судили об урожае хлеба. Для этого наблюдали за погодой. Хорошей приметой было отсутствие ветра. Говорили: «Если Евтихий тихий – к урожаю ранних хлебов, а когда Ерема ветром бьет – колос собьет».

20 апреля – Акулинин день. Если было дождливо, это предвещало плохой урожай яровых. В то же время говорили: «Дождь на Акулину – хорошая калина». Смотрели вечером на небо (правда, делать это нужно было обязательно через окно): если звезд много, то в лесу будет так же много грибов и ягод. Крепкий мороз и солнце предвещали урожай хлебов и гречихи.