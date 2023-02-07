Это будет бренд города. В Витебске проводят конкурс на создание талисмана

Новости Беларуси. В Витебске появится свой талисман. Конкурс на его создание объявил горисполком. Организаторы не ограничивают участников ни географически, ни в количестве своих предложений. Стать автором может любой желающий, отправив заявку до конца февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Условия узнал Виктор Пралич.

Виктор Пралич, корреспондент:

Известный всем Летний Амфитеатр, 56-метровый монумент «Три штыка» на площади Победы. Эти объекты уже стали символами города, по которым узнают Витебск далеко за его пределами. Скоро в северной столице появится и свой талисман, который наверняка станет таким же знаменитым брендом города. Выбор персонажа-талисмана – это часть областного проекта «Васильковый край». Его реализация даст возможность раскрыть туристический потенциал и привлекательность региона в целом и областного центра в частности. Начали с маскота. В котором, по задумке организаторов, должны воплотится лучшие черты Витебска.

Екатерина Плытник, главный специалист отдела спорта и туризма Витебского горисполкома:

Это может быть человек, может быть животное или собирательный образ. Его главная задача – вызывать у гостей и жителей города улыбку, показать город добрым, сказочным, городом из детства. И, конечно же, талисман должен рассказывать о Витебске, показывать его культуру, его историю, его традиции. Может быть, его бренды. Наверное, не совсем важно из какого региона люди будут присылать. Может, это будет обычный турист, который, когда-то побывав в городе, чем-то настолько впечатлился, и для него Витебск стал ассоциироваться с этим талисманом, с этим образом.