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Это будет бренд города. В Витебске проводят конкурс на создание талисмана

07 февраля 2023 09:22
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Новости Беларуси. В Витебске появится свой талисман. Конкурс на его создание объявил горисполком. Организаторы не ограничивают участников ни географически, ни в количестве своих предложений. Стать автором может любой желающий, отправив заявку до конца февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Условия узнал Виктор Пралич.

Это будет бренд города. В Витебске проводят конкурс на создание талисмана-1

Виктор Пралич, корреспондент:
Известный всем Летний Амфитеатр, 56-метровый монумент «Три штыка» на площади Победы. Эти объекты уже стали символами города, по которым узнают Витебск далеко за его пределами. Скоро в северной столице появится и свой талисман, который наверняка станет таким же знаменитым брендом города.

Выбор персонажа-талисмана – это часть областного проекта «Васильковый край». Его реализация даст возможность раскрыть туристический потенциал и привлекательность региона в целом и областного центра в частности. Начали с маскота. В котором, по задумке организаторов, должны воплотится лучшие черты Витебска.

Это будет бренд города. В Витебске проводят конкурс на создание талисмана-4

Екатерина Плытник, главный специалист отдела спорта и туризма Витебского горисполкома:
Это может быть человек, может быть животное или собирательный образ. Его главная задача – вызывать у гостей и жителей города улыбку, показать город добрым, сказочным, городом из детства. И, конечно же, талисман должен рассказывать о Витебске, показывать его культуру, его историю, его традиции. Может быть, его бренды. Наверное, не совсем важно из какого региона люди будут присылать. Может, это будет обычный турист, который, когда-то побывав в городе, чем-то настолько впечатлился, и для него Витебск стал ассоциироваться с этим талисманом, с этим образом.

Это будет бренд города. В Витебске проводят конкурс на создание талисмана-7

Кажется, Витебск станет первым городом в стране, который официально приобретет свой талисман. Познакомиться с ним можно будет не только на улицах города. Персонаж найдет отображение на открытках, магнитах и даже в работах местных ремесленников.

Виктор Пралич:
Лучший авторский талисман Витебска определят уже в марте. Победителей будет трое. Планируется, что их работы украсят исторический центр города на берегах Западной Двины.

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# Конкурс # общество # Виктор Пралич # Екатерина Плытник # Фотофакт

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