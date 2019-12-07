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Клишевич о закладчиках: «Я бы дал второй шанс ребятам, которые попадаются впервые и не на крупных партиях»

07 декабря 2019 10:40
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О борьбе с наркотиками в Беларуси говорили во время съёмок программы «В обстановке мира».

Сергей Клишевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Безусловно, я думаю, что те жёсткие меры, которые были приняты 5 лет назад, они сыграли сегодня свою роль. Потому что мы помним, мы находились на то время на фронтах каких-то: каждый день шли сводки – там погиб ребёнок, там погиб ребёнок. Но, безусловно, сегодня такое общество правовое, которое должно реагировать на изменение ситуации. У нас это, слава Богу, оперативно происходит. И лично глава государства в этом участвует. Как тогда, когда это было необходимо, так и сегодня, когда мы видим уже, пошли какие-то послабления и улучшение ситуации. Но, безусловно, на мой взгляд, в первую очередь, конечно же, во всей этой истории и в подобных историях такого плана главную скрипку играет семья. Потому что всё идёт именно оттуда. Потому что когда мы видим, как сегодня семья сталкивается с проблемой, все вокруг виноваты, кроме семьи: государство, школа, ещё кто-то. Сегодня уже совершенно другое общество.

Сегодня не школа должна, в первую очередь, этим заниматься. Может быть, тоже я скажу какие-то вещи нетрадиционные для нашего общества. И не какие-то там общественные объединения, которые выступают за мир во всём мире, а именно семья. В первую очередь – семья.

Мы сегодня видим, как отстранены родители от воспитания своих детей. Сегодня даже в рамках своей предвыборной кампании, где, в каких школах я ни выступал, самый главный вопрос – как сегодня заставить родителей заниматься своими детьми, как им сегодня рассказать, что, кроме них самих, никто этого делать не будет? И поэтому это ещё одна проблема, которая вытекает из общего контекста антинаркотического – нашей тематики, которую мы обсуждаем. Это заставить сегодня, в прямом смысле и переносном, в любом – надо это сегодня обсуждать в обществе – заставить родителей отвечать за своих детей. Потому что мы же тоже знаем истории, когда родитель просто не обращает внимания на поведение ребёнка, которое меняется. Даже на откровенные его какие-то антиправовые действия. Но когда он сегодня оказывается в тюрьме, естественно, начинаются вопросы, в первую очередь, к государству. Потому что государство не досмотрело. Поэтому, конечно же, я считаю, что индивидуальный подход должен быть. Особенно, мы знаем, что всякие бывают случаи – и правовые коллизии, и всё остальное. Если человек сделал это второй раз, безусловно, только ужесточение исключительно. Самые жёсткие меры должны быть.

«Если мы в студии соберём представителей объединения «Матери 328» и тех людей, которые потеряли своих детей, и устроим баттл?»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
В связи с этим, с учетом того, что вы поменяли свой статус, с чем я Вас и поздравляю, какие, с Вашей точки зрения, изменения в законодательстве в этой сфере стоит предпринять? Вот что бы Вы хотели изменить?

Клишевич о закладчиках: «Я бы дал второй шанс ребятам, которые попадаются впервые и не на крупных партиях»-1

Сергей Клишевич:
Безусловно, я бы сегодня дал второй шанс тем ребятам, которые сегодня попадаются впервые и не на каких-то там крупных партиях. Но, вот, где-то не досмотрели, мы понимаем, может быть, родители, та же школа где-то. Чтобы у таких ребят был второй шанс. Но это не значит, что их надо полностью освобождать. Они должны сегодня понести заслуженное наказание, может быть, не такое суровое. Это первое. Второе – мы сегодня действительно должны сформировать определённую концепцию информационной и профилактической работы. Действительно, действенные концепции, которые бы работали сегодня.

И чтобы сегодня те школьники, которые попадают в зону риска – они сегодня есть – это те, которые в СОПе состоят и другие категории нашей молодёжи, в том числе, и «золотая» молодёжь, которая сегодня тоже известно, чем занимается – чтобы они сегодня сходили и посмотрели, как живётся этим ребятам в колониях. А может быть даже, в определённой степени, свозить их в медицинские учреждения, где ребятам уже фактически некоторым, может, и не помочь, а некоторые сегодня проводят своё время там.

Я думаю, это самый действенный вариант. Потому что для нашего народа, для наших традиций – пока петух не клюнет, мужик не перекрестится.

Александр Шпаковский: «Закладчики – это пехота наркобизнеса»

# Наркотики # общество # Сергей Клишевич

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