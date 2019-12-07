Белорусы планируют выпустить в продажу овечий сыр. Сколько он будет стоить?
Попробовать сыр из коровьего или козьего молока труда не составит. А вот овечий – пока редчайший экземпляр на магазинных прилавках. Исправить ситуацию взялись фермеры из Борисовского района. Как развивается новая для страны отрасль, выясняли корреспонденты программы «Центральный регион».
Овцеводство для Беларуси – направление перспективное, на уровне правительства разработан комплекс мер по развитию отрасли. Поголовье Центрального региона насчитывает порядка 18,5 тыс. особей. К 2025 году их число должно увеличиться более чем вдвое. Кучерявых парнокопытных содержат на 14 сельхозпредприятиях. В основном, животных разводят для производства шерсти и мяса, но на этой ферме сделали упор именно на молоко. Причём особенность продукта – в отсутствии специфического запаха, свойственного баранине.
Алексей Волковец, начальник овцеводческого предприятия:
Это порода французской селекции. Она выведена во Франции для получения качественных сыров. Таких, как рокфор. Сыр рокфор производится в Евросоюзе только в одной провинции и получается из молока только этих пород. Есть сыры, которые делаются только из овечьего молока. Они существенно отличаются и обладают неповторимым, интересным вкусом. Мы думаем, что отдадим предпочтение на первом этапе мягким сырам. Ввиду того, что срок хранения небольшой и учитывая, что все это будет произведено из натурального молока без консервантов, мы рассматриваем такой вариант, как производство сыра из непастеризованного молока. Тут есть свои нюансы. Часть будет отдана твердым сырам. И часть – это будут йогурты и молоко в чистом виде. Мягкие сыры имеют небольшой срок годности – 3-7 дней. Ввозить из-за рубежа ты просто не успеешь, пока оно прибудет сюда. И здесь сможем обеспечивать людей свежими сырами. Возможно, будем производить брынзу. Рассматриваем все варианты, перенимаем опыт, консультируемся, будем приглашать мастер-классы.
Будет ли такой сыр более доступным для людей по ценовой категории?
Алексей Волковец:
Мы анализировали. Это премиум-линейка – сыры для эстетов, для ценителей. Все-таки, они занимают определённую нишу. Сыры коровьи, из козьего молока, а овечье молоко используется крайне редко. Учитывая набор полезных веществ и достоинств, оно будет дороже. Как мы анализировали, килограмм будет в пределах 20 евро. Я хочу заверить, что это небольшая цифра для такого качественного продукта.
Отличается, прежде всего, набором аминокислот. Больше сухих веществ – на 15%, в отличие от коровьего. И оно, как и козье молоко, является гипоаллергенным. То есть после материнского молока, на втором месте овечье молоко. По вкусу небольшой сладковатый привкус, высокая жирность, высокий белок. То есть примерно 7,5 % жирность, 5,5 % белок. Это существенно выше, чем у коровы, козы. Можно получать от 1,5 до 4 литров молока овечки, если в течение двух раз в день доить.
На данный момент мы увеличиваем поголовье. Для того чтобы животные росли здоровыми и крепкими, период нахождения ягненка под яркой увеличиваем максимально. Воспитанные на материнском молоке, животные становятся крепче. Мы совместно с Институтом мясо-молочной промышленности проводятся определенные исследования. Делаются сыры, йогурты. Создаются определенные ГОСТы, ТУ – в принципе, уже созданы. Чтобы в перспективе мы имели наработки. Чтобы иметь массовый оборот, нужно иметь определённое количество молока.
Мы приобрели здание, которое переоборудуем, подготавливаем для переезда животных туда. Там планируется содержание до тысячи голов. Будет автоматизированное кормление, с вентиляцией. Это будет соответствовать более высоким нормам и требованиям ветеринарно-санитарным нашей республики. Планируем закупку доильной установки, которая позволит доить до 24 голов одновременно. И стадо, которое будет содержать порядка 500-600 дойных голов, можно будет подоить за час-полтора.
Переехать фермеры планируют к весне. В будущем из пока неприметной базы хотят сделать настоящую изюминку. Здесь организуют экскурсии на производство и обустроят места для отдыха туристов и дегустации необычной продукции.