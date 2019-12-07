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Белорусы планируют выпустить в продажу овечий сыр. Сколько он будет стоить?

07 декабря 2019 09:50
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Попробовать сыр из коровьего или козьего молока труда не составит. А вот овечий – пока редчайший экземпляр на магазинных прилавках. Исправить ситуацию взялись фермеры из Борисовского района. Как развивается новая для страны отрасль, выясняли корреспонденты программы «Центральный регион».

Белорусы планируют выпустить в продажу овечий сыр. Сколько он будет стоить?-1

Овцеводство для Беларуси – направление перспективное, на уровне правительства разработан комплекс мер по развитию отрасли. Поголовье Центрального региона насчитывает порядка 18,5 тыс. особей. К 2025 году их число должно увеличиться более чем вдвое. Кучерявых парнокопытных содержат на 14 сельхозпредприятиях. В основном, животных разводят для производства шерсти и мяса, но на этой ферме сделали упор именно на молоко. Причём особенность продукта – в отсутствии специфического запаха, свойственного баранине.

Белорусы планируют выпустить в продажу овечий сыр. Сколько он будет стоить?-4

Алексей Волковец, начальник овцеводческого предприятия:
Это порода французской селекции. Она выведена во Франции для получения качественных сыров. Таких, как рокфор. Сыр рокфор производится в Евросоюзе только в одной провинции и получается из молока только  этих пород. Есть сыры, которые делаются только из овечьего молока. Они существенно отличаются и обладают неповторимым, интересным вкусом. Мы думаем, что отдадим предпочтение на первом этапе мягким сырам. Ввиду того, что срок хранения небольшой и учитывая, что все это будет произведено из натурального молока без консервантов, мы рассматриваем такой вариант, как производство сыра из непастеризованного молока. Тут есть свои нюансы. Часть будет отдана твердым сырам. И часть – это будут йогурты и молоко в чистом виде. Мягкие сыры имеют небольшой срок годности – 3-7 дней. Ввозить из-за рубежа ты просто не успеешь, пока оно прибудет сюда. И здесь сможем обеспечивать людей свежими сырами. Возможно, будем производить брынзу. Рассматриваем все варианты, перенимаем опыт, консультируемся, будем приглашать мастер-классы.

Белорусы планируют выпустить в продажу овечий сыр. Сколько он будет стоить?-7

Будет ли такой сыр более доступным для людей по ценовой категории?

Алексей Волковец:
Мы анализировали. Это премиум-линейка – сыры для эстетов, для ценителей. Все-таки, они занимают определённую нишу. Сыры коровьи, из козьего молока, а овечье молоко используется крайне редко. Учитывая набор полезных веществ и достоинств, оно будет дороже. Как мы анализировали, килограмм будет в пределах 20 евро. Я хочу заверить, что это небольшая цифра для такого качественного продукта.
Отличается, прежде всего, набором аминокислот. Больше сухих веществ – на 15%, в отличие от коровьего. И оно, как и козье молоко, является гипоаллергенным. То есть после материнского молока, на втором месте овечье молоко. По вкусу небольшой сладковатый привкус, высокая жирность, высокий белок. То есть примерно 7,5 % жирность, 5,5 % белок. Это существенно выше, чем у коровы, козы. Можно получать от 1,5 до 4 литров молока овечки, если в течение двух раз в день доить.

Белорусы планируют выпустить в продажу овечий сыр. Сколько он будет стоить?-10

На данный момент мы увеличиваем поголовье. Для того чтобы животные росли здоровыми и крепкими, период нахождения ягненка под яркой увеличиваем максимально. Воспитанные на материнском молоке, животные становятся крепче. Мы совместно с Институтом мясо-молочной промышленности проводятся определенные исследования. Делаются сыры, йогурты. Создаются определенные ГОСТы, ТУ – в принципе, уже созданы. Чтобы в перспективе мы имели наработки. Чтобы иметь массовый оборот, нужно иметь определённое количество молока.

Белорусы планируют выпустить в продажу овечий сыр. Сколько он будет стоить?-13

Мы приобрели здание, которое переоборудуем, подготавливаем для переезда животных туда. Там планируется содержание до тысячи голов. Будет автоматизированное кормление, с вентиляцией. Это будет соответствовать более высоким нормам и требованиям ветеринарно-санитарным нашей республики. Планируем закупку доильной установки, которая позволит доить до 24 голов одновременно. И стадо, которое будет содержать порядка 500-600 дойных голов, можно будет подоить за час-полтора.

Белорусы планируют выпустить в продажу овечий сыр. Сколько он будет стоить?-16

Переехать фермеры планируют к весне. В будущем из пока неприметной базы хотят сделать настоящую изюминку. Здесь организуют экскурсии на производство и обустроят места для отдыха туристов и дегустации необычной продукции.

# Фермеры в Беларуси # общество # Алексей Волковец

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