Белорусы планируют выпустить в продажу овечий сыр. Сколько он будет стоить?

Алексей Волковец, начальник овцеводческого предприятия:

Это порода французской селекции. Она выведена во Франции для получения качественных сыров. Таких, как рокфор. Сыр рокфор производится в Евросоюзе только в одной провинции и получается из молока только этих пород. Есть сыры, которые делаются только из овечьего молока. Они существенно отличаются и обладают неповторимым, интересным вкусом. Мы думаем, что отдадим предпочтение на первом этапе мягким сырам. Ввиду того, что срок хранения небольшой и учитывая, что все это будет произведено из натурального молока без консервантов, мы рассматриваем такой вариант, как производство сыра из непастеризованного молока. Тут есть свои нюансы. Часть будет отдана твердым сырам. И часть – это будут йогурты и молоко в чистом виде. Мягкие сыры имеют небольшой срок годности – 3-7 дней. Ввозить из-за рубежа ты просто не успеешь, пока оно прибудет сюда. И здесь сможем обеспечивать людей свежими сырами. Возможно, будем производить брынзу. Рассматриваем все варианты, перенимаем опыт, консультируемся, будем приглашать мастер-классы.