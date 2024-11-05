В МГЛУ прошла благотворительная акция по сдаче крови

Около 100 студентов и преподавателей Минского государственного лингвистического университета приняли участие в Дне донора, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Многие из них сдают кровь не в первый раз. Выездная медицинская бригада оборудовала станцию переливания прямо в спортзале вуза, чтобы студенты смогли участвовать в благотворительной акции, не отрываясь от учебного процесса. Будущие переводчики и преподаватели заполнили анкеты, сдали предварительные анализы. После донации добровольцы восстанавливали силы под присмотром медиков.

Мария Борисенко, студентка Минского государственного лингвистического университета:

Мне кажется, что я могу таким образом помочь спасти жизнь какому-то человеку. Поэтому это, наверное, было мое основное решение. У меня из знакомых никто не участвует в Дне донора. И таким образом я хочу показать, что это не страшно, что можно помочь человеку.

Михаил Кротов, студент Минского государственного лингвистического университета:

Первый главный мотив – это помочь людям, которые в этом нуждаются. Это сегодня ты здоров, у тебя все хорошо, никто не знает, что будет завтра. Возможно, уже тебе понадобится эта кровь.