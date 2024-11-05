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В МГЛУ прошла благотворительная акция по сдаче крови

05 ноября 2024 19:28
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Около 100 студентов и преподавателей Минского государственного лингвистического университета приняли участие в Дне донора, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Многие из них сдают кровь не в первый раз.

Выездная медицинская бригада оборудовала станцию переливания прямо в спортзале вуза, чтобы студенты смогли участвовать в благотворительной акции, не отрываясь от учебного процесса. Будущие переводчики и преподаватели заполнили анкеты, сдали предварительные анализы. После донации добровольцы восстанавливали силы под присмотром медиков.

В МГЛУ прошла благотворительная акция по сдаче крови-2

Мария Борисенко, студентка Минского государственного лингвистического университета:
Мне кажется, что я могу таким образом помочь спасти жизнь какому-то человеку. Поэтому это, наверное, было мое основное решение. У меня из знакомых никто не участвует в Дне донора. И таким образом я хочу показать, что это не страшно, что можно помочь человеку. 

В МГЛУ прошла благотворительная акция по сдаче крови-4

Михаил Кротов, студент Минского государственного лингвистического университета:
Первый главный мотив – это помочь людям, которые в этом нуждаются. Это сегодня ты здоров, у тебя все хорошо, никто не знает, что будет завтра. Возможно, уже тебе понадобится эта кровь. 

В МГЛУ прошла благотворительная акция по сдаче крови-6

Дмитрий Курьян, проректор по воспитательной работе Минского государственного лингвистического университета:
Потребность в донорской крови постоянно растет. Студенты и преподаватели Минского государственного лингвистического университета не остаются в стороне от данной проблемы и на регулярной основе принимают участие в сдаче крови. 

Полученную кровь проверят на инфекции в центре трансфузиологии и отправят для использования в учреждения здравоохранения.

# Дмитрий Курьян # Донорство в Беларуси

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