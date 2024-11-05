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Столичный универмаг украсил витрины к Новому году

05 ноября 2024 19:48
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Столичные универмаги засияли праздничными огнями. Уже сейчас минчане и гости столицы могут увидеть новогодние витрины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Столичный универмаг украсил витрины к Новому году-2

Они оформлены как единое полотно и украшены в стиле морозного утра. Здесь снегурочки, меховые облака, карусель, шестеренки и другие элементы, которые придают особую магию. Для создания конструкций дизайнеры использовали более 2 тысяч элементов – от мельчайших деталей до объемных композиций размером более 8 квадратных метров. 

Столичный универмаг украсил витрины к Новому году-4

Юлия Евсюкова, дизайнер столичного универмага:
Это как совокупность разных образов, которые к нам приходят с самого детства, и, конечно, Снегурочка. У нас их 17. Каждая витрина – это у нас свое отдельное приключение. 

На торговых прилавках уже представлен широкий ассортимент праздничной продукции – от сувениров ручной работы, венков из еловых веток и шишек до тематических свечей. Также можно выбрать эксклюзивные новогодние игрушки. 

Столичный универмаг украсил витрины к Новому году-6

Елизавета Герасименко, товаровед столичного универмага:
В нашем универмаге широко представлен ассортимент разнообразных шариков, статуэток и новогодних символов. 

Оформлена и праздничная локация, где можно сделать снимки на память и почувствовать себя частью сказочного мира. Новогодняя атмосфера будет царить до конца февраля.

# Новый год

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