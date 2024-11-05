Столичный универмаг украсил витрины к Новому году

Столичные универмаги засияли праздничными огнями. Уже сейчас минчане и гости столицы могут увидеть новогодние витрины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Они оформлены как единое полотно и украшены в стиле морозного утра. Здесь снегурочки, меховые облака, карусель, шестеренки и другие элементы, которые придают особую магию. Для создания конструкций дизайнеры использовали более 2 тысяч элементов – от мельчайших деталей до объемных композиций размером более 8 квадратных метров.

Юлия Евсюкова, дизайнер столичного универмага:

Это как совокупность разных образов, которые к нам приходят с самого детства, и, конечно, Снегурочка. У нас их 17. Каждая витрина – это у нас свое отдельное приключение.

На торговых прилавках уже представлен широкий ассортимент праздничной продукции – от сувениров ручной работы, венков из еловых веток и шишек до тематических свечей. Также можно выбрать эксклюзивные новогодние игрушки.