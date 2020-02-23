Вы олицетворяете мощь и силу нашего государства. Александр Лукашенко поздравил воинов и ветеранов службы

Новости Беларуси. День защитников Отечества отмечают сегодня в Беларуси. 23 февраля в нашей стране – одна из самых ярких дат. Праздник глубоко значим для всех поколений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, мужество и героизм воинов-интернационалистов, стремление военнослужащих действующей армии продолжить традиции старших поколений являются достойным ориентиром и примером истинного патриотизма для белорусской молодежи. Об этом говорится в поздравлении главы государства воинам и ветеранам службы.

В год 75-летия Великой Победы мы чтим память офицеров и солдат, отдавших жизнь во имя будущего своего народа. Склоняем голову перед теми, кто пал в бою, исполняя интернациональный долг. Восхищаемся доблестью и отвагой всех, кто вставал на защиту мира с оружием в руках и кто сегодня в условиях новых глобальных угроз берет на себя ответственность за спокойствие и порядок на родной земле.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Следуя принципам преданности Родине, верности присяге и готовности защищать интересы страны и народа, вы олицетворяете мощь и силу нашего суверенного государства.

Теплые слова в адрес тех, кто прошел фронтовыми дорогами и сегодня стоит на защите интересов государства, 22 февраля звучали во Дворце Республики. Там чествовали защитников Отечества.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Хочу поздравить с праздником прежде всего ветеранов, военнослужащих и всех наших соотечественников. Пожелать здоровья, благополучия и новых успехов на благо нашей родины Республики Беларусь.

Уже в самом названии праздника – День защитника Отечества и Вооруженных Сил Беларуси – есть сочетание и народности, и профессионализма. День защитника – это народ. Вооруженных Сил Республики Беларусь –это день профессиональных военных. А в целом это праздник всего белорусского народа, ведь эти понятия неразделимы.