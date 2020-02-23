В польской Гайновке хотят провести праворадикальный марш. Белорусские депутаты возмущены

Напомним, так называемый день памяти «проклятых солдат» отмечается в Польше 1 марта. В этой связи на 23 февраля запланирован пятый гайновский марш памяти. Согласно официальной трактовке, после окончания Второй мировой войны многие польские отряды продолжили борьбу за независимость страны.

В то же время в 1946 году бандформирование Бурого совершило рейд в Подляшье, где воевали отнюдь не с оккупантами, а с мирным населением. «Борцы за независимость» сожгли пять деревень и убили 79 человек – этнических белорусов.

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей:

Я хочу выразить глубочайшее возмущение, негодование о том, опять, вот уже четвертый год подряд в Гайновке заявили о намерении проведения праворадикального марша. И самое обидное, что опять будут говорить о Ромуальде Райсе, мы же это знаем прекрасно, военном преступнике, человеке, который причастен к уничтожению этнических белорусов.

Мы будем их защищать, это задача любой страны – защищать своих граждан, где бы они ни проживали. Так делает любая страна мира, так делают, в том числе и в Польше. Мы всегда, кстати, слышим их, когда они к нам обращаются с такими вопросами.