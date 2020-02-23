Минск вошёл в топ-3 самых мужественных городов СНГ

Новости Беларуси. Минск признан одним из самых мужественных городов СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За белорусских мужчин проголосовали 10 % опрошенных. Москва всего на 4 % впереди, она возглавила рейтинг. На втором месте Екатеринбург, ну а замыкает тройку лидеров город-герой Минск.