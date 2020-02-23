Прямой эфир

Минск вошёл в топ-3 самых мужественных городов СНГ

23 февраля 2020 12:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минск признан одним из самых мужественных городов СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск вошёл в топ-3 самых мужественных городов СНГ-1



Такую информацию опубликовал российский туристический интернет-портал. Благодаря сильной половине населения белорусская столица вошла в топ-3.

Вы олицетворяете мощь и силу нашего государства. Александр Лукашенко поздравил воинов и ветеранов службы

Минск вошёл в топ-3 самых мужественных городов СНГ-4

За белорусских мужчин проголосовали 10 % опрошенных. Москва всего на 4 % впереди, она возглавила рейтинг. На втором месте Екатеринбург, ну а замыкает тройку лидеров город-герой Минск. 

# День защитника Отечества # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В польской Гайновке хотят провести праворадикальный марш. Белорусские депутаты возмущены
23 февраля 2020 11:45

В польской Гайновке хотят провести праворадикальный марш. Белорусские депутаты возмущены

Вы олицетворяете мощь и силу нашего государства. Александр Лукашенко поздравил воинов и ветеранов службы
23 февраля 2020 11:36

Вы олицетворяете мощь и силу нашего государства. Александр Лукашенко поздравил воинов и ветеранов службы

Кебаб из зубрятины и фирменные скоряки. Чем кормили на первом в Беловежской пуще гастрофесте
22 февраля 2020 18:13

Кебаб из зубрятины и фирменные скоряки. Чем кормили на первом в Беловежской пуще гастрофесте