Минск вошёл в топ-3 самых мужественных городов СНГ

Новости Беларуси. Минск признан одним из самых мужественных городов СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Минск признан одним из самых мужественных городов СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такую информацию опубликовал российский туристический интернет-портал. Благодаря сильной половине населения белорусская столица вошла в топ-3.
Вы олицетворяете мощь и силу нашего государства. Александр Лукашенко поздравил воинов и ветеранов службы
За белорусских мужчин проголосовали 10 % опрошенных. Москва всего на 4 % впереди, она возглавила рейтинг. На втором месте Екатеринбург, ну а замыкает тройку лидеров город-герой Минск.