Дачный сезон-2026: как выбрать семена на весну и не просчитаться?

Весна – святое время и для огородников-любителей, которые начинают свою посевную дома на подоконниках. Идеальное место для рассады, за которой идет почти круглосуточное наблюдение. Но битва за урожай начинается еще в магазине, когда приходит время выбирать семена, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как известно, качественный посадочный материал решает. Но что выбрать из сотни ярких пакетиков, на которых овощи, как с картинки, впрочем, так оно и есть, а что получим по итогу – это уже как повезет. Или все то правда, что напечатано на обертке? И какое место в торговом ряду и на грядках занимают отечественные гибриды? Эту тему на неделе перелопатила Алеся Иванова. И вот ее советы, как выбрать семена, чтобы не было мучительно больно за потраченное время. Утро витебчанки Людмилы Куропятник начинается отнюдь не с кофе. Первым делом спешит проверить рассаду. На протяжении 10 лет с конца февраля квартира «заядлой дачницы» превращается в настоящий зеленый оазис. На подоконнике всходят томаты, перцы, баклажаны. Но больше всего места в этом году занимает лук.

Людмила Куропятник:

Мы все привыкли сажать лук-севок, однако в этом году я решила поэкспериментировать и посадить с помощью семян. Это далеко не весь объем, который я имею. У меня их порядка 400 штук. Что посеешь, то и пожнешь. С приближением дачного сезона эта пословица читается буквально, а выбор семян становится стратегической задачей. Опытные дачники обращают внимание не только на качество, но и количество. Людмила Куропятник:

Кукуруза польского производства. Только исходя из того, что тут большая граммовка, получается, что очень выгодная пачка, смотришь на белорусские семена, цена хорошая, однако там очень-очень маленькая граммовка.

Стоимость белорусских семян действительно почти в два раза ниже импортных. Но, как пояснили сотрудники магазина, такая ценовая политика вполне оправдана. И дело не всегда в граммах. Импортные сорта больше подходят для теплиц и парников, белорусская селекция идеальна для дачного формата. Например, этот голландский сорт огурцов не требует опылителя и отличается высокой урожайностью, в отличие от наших, которые предназначены только для открытого грунта. Тем не менее на каждый товар есть свой купец. Вот только собрать корзину семян под маркой «бай», на удивление, оказалось тем еще квестом.

Алеся Иванова, корреспондент:

Полки специализированных магазинов действительно кишат разнообразием семян. Вот только сколько из них белорусской селекции? Давайте считать вместе. Горох, зелень, арбуз, тыква, кабачок – полностью все импорт. Лук – лишь 2 позиции из 8. «Крывiцкi ружовы» и «Тутэйшы» – нашей белорусской селекции. Редиска вся импортная. Что касается огурцов, лишь 2 сорта из целых 70 белорусских, та же ситуация и с морковью – 1 сорт из 30 представлен нашего белорусского производства, капуста – полностью импорт. Кстати, чего не скажешь о томатах. 20 сортов представлено белорусской селекции. Модно, полезно и невероятно просто! Узнали, как выращивать микрозелень в домашних условиях.

Отечественные семена томатов появились на полках магазинов, когда еще не было конкурентов. Белорусские генетики в числе первых начали работать над улучшением качеств помидоров. Повышая их продуктивность и устойчивость к заболеваниям. За последние 5 лет наши ученые вывели порядка 20 новых сортов томатов. Каждый обладает уникальными вкусовыми качествами и по-разному влияет на здоровье человека.