Классная акция: в Минске прошел благотворительный «Забег тысячи сердец»

Новости Беларуси. Забег не ради рекордов. Благотворительный марафон 27 мая состоялся в Минске. Участие в марш-броске приняли профессиональные спортсмены, чиновники, студенты и просто неравнодушные люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идея забега – помочь детям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Потому и маршрут для участников организовали в форме сердца. Каждый километр «марафона со смыслом» будет переведен в рубли. Средства пойдут на покупку оборудования в РНПЦ детской хирургии.