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Побороться за звание сильнейших рейдовиков в стране: начался первый этап Чемпионата Беларуси по ралли-рейдам

27 мая 2017 13:27
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Новости Беларуси. Большие гонки по бездорожью. Под Полоцком стартовал первый этап Чемпионата Беларуси по ралли-рейдам. Соревнования продлятся два дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протяженность маршрута по отечественным песчаным дюнам, лесным тропам и броду – около 100 километров.

В гонке принимает участие почти два десятка экипажей. Среди спортсменов и белорусская команда, которая принимает участие в таких мировых гонках как «Дакар» и «Шелковый путь».

Побороться за звание сильнейших рейдовиков в стране: начался первый этап Чемпионата Беларуси по ралли-рейдам-1

Сергей Вязович, участник Чемпионата Беларуси по ралли-рейдам «Беларусь-2017»:
Мы здесь для того, чтобы побороться за звание сильнейших рейдовиков в стране. И также

показать белорусскому болельщику, белорусскому зрителю нашу технику,

которую они видят только по телевизору, когда мы выступаем в Южной Америке, России, Казахстане, Китае. Поэтому здесь они могут воочию увидеть, насколько у нас мощные, быстрые, красивые автомобили.

28 мая второй день соревнований. Победителей первого этапа Чемпионата Беларуси определят по итогам двух заездов. 

# общество # Фотофакт # Автомобильные гонки # Сергей Вязович

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