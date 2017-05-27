Побороться за звание сильнейших рейдовиков в стране: начался первый этап Чемпионата Беларуси по ралли-рейдам

Новости Беларуси. Большие гонки по бездорожью. Под Полоцком стартовал первый этап Чемпионата Беларуси по ралли-рейдам. Соревнования продлятся два дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протяженность маршрута по отечественным песчаным дюнам, лесным тропам и броду – около 100 километров.

В гонке принимает участие почти два десятка экипажей. Среди спортсменов и белорусская команда, которая принимает участие в таких мировых гонках как «Дакар» и «Шелковый путь».