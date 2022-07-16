Прямой эфир

Гродно празднует годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

16 июля 2022 07:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гродно празднует годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Гродно празднует годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков-1

Спустя почти две недели после взятия Минска войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов 16 июля 1944 года вышли на границы с Польшей. В ходе Белостокской операции и был освобожден ныне один из красивейших городов Беларуси. В честь памятной даты там пройдут многочисленные торжества.

Подготовлен подарок и для жителей. На маршруты областного центра впервые выйдут восемь новых троллейбусов «Белкоммунмаш». В их салонах предусмотрено все для комфортной поездки. Есть разъем USB, система наклона кузова и пандус для удобства людей с ограниченными физическими возможностями, речевой информатор.

# Праздничные даты # общество # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Фотоаппарат, часы и бинокль. Какие личные вещи белорусов можно увидеть на новой экспозиции в музее ВОВ?
15 июля 2022 20:24

Фотоаппарат, часы и бинокль. Какие личные вещи белорусов можно увидеть на новой экспозиции в музее ВОВ?

«Не только вариться в собственной каше». Максим Рыженков о турнире Халипского и белорусском баскетболе
15 июля 2022 18:53

«Не только вариться в собственной каше». Максим Рыженков о турнире Халипского и белорусском баскетболе

«Регион развивается, и люди здесь остаются». Наталья Кочанова посетила Верхнедвинский район
15 июля 2022 17:41

«Регион развивается, и люди здесь остаются». Наталья Кочанова посетила Верхнедвинский район