Гродно празднует годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Спустя почти две недели после взятия Минска войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов 16 июля 1944 года вышли на границы с Польшей. В ходе Белостокской операции и был освобожден ныне один из красивейших городов Беларуси. В честь памятной даты там пройдут многочисленные торжества.

Подготовлен подарок и для жителей. На маршруты областного центра впервые выйдут восемь новых троллейбусов «Белкоммунмаш». В их салонах предусмотрено все для комфортной поездки. Есть разъем USB, система наклона кузова и пандус для удобства людей с ограниченными физическими возможностями, речевой информатор.