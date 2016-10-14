Класс профориентации открылся в Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов

Новости Беларуси. Освоить профессию закройщика, сапожника, научиться работать с кожей. В выборе любимого дела теперь сотням ребят поможет новый класс профориентации. 14 октября он открылся в Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов.

Идея об организации такого кабинета родилась год назад. Она была реализована благодаря поддержке клубов Ротари «Минск» и зарубежных партнеров.

Это одно из мероприятий акции общественного объединения «Белорусский союз женщин». Помощь и поддержка матерей, воспитывающим детей-инвалидов, – главная цель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марианна Щеткина, председатель Белорусского союза женщин:

Конечно, сегодняшний праздник с подарками, концертом прежде всего посвящен самому дорогому для каждого из нас человеку – это нашей маме. И маме, которая сегодня обязательно принимает поздравления от всех своих детей.