Депутат Палаты представителей Национального собрания VI созыва Ольга Мычко – новый генсек Белорусского общества Красного креста

Новости Беларуси. 14 октября избрали нового генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста. Им стала Ольга Мычко – депутат Палаты представителей Национального собрания VI созыва.

В парламенте она курирует медицинскую сферу, которая является одним из основных направлений в деятельности Красного креста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского общества Красного креста:

Сегодня система здравоохранения высокотехнологична, достаточно развитая материально-техническая база. И, конечно же, в продолжении развития высоких технологий нельзя забывать о качестве жизни наших пациентов. Есть технологии качества жизни. То, что уже в 2014 году в систему здравоохранения, в закон были внесены такие направления, как медико-социальная помощь, паллиативная медицина, говорит о многом.