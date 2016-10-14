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Депутат Палаты представителей Национального собрания VI созыва Ольга Мычко – новый генсек Белорусского общества Красного креста

14 октября 2016 13:08
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Новости Беларуси. 14 октября избрали нового генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста. Им стала Ольга Мычко – депутат Палаты представителей Национального собрания VI созыва.

В парламенте она  курирует медицинскую сферу, которая является одним из основных направлений в деятельности Красного креста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского общества Красного креста:
Сегодня система здравоохранения высокотехнологична, достаточно развитая материально-техническая база. И, конечно же, в продолжении развития высоких технологий нельзя забывать о качестве жизни наших пациентов. Есть технологии качества жизни. То, что уже в 2014 году в систему здравоохранения, в закон были внесены такие направления, как медико-социальная помощь, паллиативная медицина, говорит о многом.

# общество # Медицина # Ольга Мычко

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