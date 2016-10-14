Съезд членов Белорусского общества Красного креста прошел 14 октября в Минске

Новости Беларуси. Оказание помощи мигрантам из Украины и поддержка людей с психическими заболеваниями. Новые проекты 14 октября обсудили на съезде члены Белорусского общества Красного креста. Стратегия развития и итоги прошлого пятилетия для организации обсуждали в Минске. По мнению Международной федерации общества, Беларусь выступает надежным партнером в решении гуманитарных задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даврон Мухамадиев, глава регионального представительства Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца в Российской Федерации:

Белорусский Красный крест всегда очень чутко следит за теми гуманитарными вызовами, которых, к великому сожалению, сейчас очень много в мире. Ситуация в соседней Украине стала для всех нас серьезным испытанием. Белорусский Красный крест с честью справляется с той задачей по оказанию помощи вынужденно перемещенным лицам с территории Украины.