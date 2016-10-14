Акция «Восстановление святынь»: капсулы с землей с мест захоронения советских солдат заложили в Минске

Новости Беларуси. Капсулы с землей с мест захоронения советских солдат заложили 14 октября в Минске в Храме-памятнике в честь Всех Святых. Землю для одной из них польские и белорусские волонтеры собрали с четырех захоронений возле города Бяла-Подляска.

В Польше в покоятся более 130 тысяч военнопленных. Они были расстреляны в 1941 году. Другую капсулу привезли из мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта церемония завершила совместную белорусско-польскую акцию «Восстановление святынь».

Волонтеры из двух стран с начала года благоустроили более 250 могил советских солдат.

Увидеть результаты их труда можно будет уже в следующем году. Сейчас разрабатывается карта экскурсионного маршрута «Святыни Беларуси».

Виктор Иванов, организатор акции:

Нами была установлены такие захоронения, нашим волонтерским отрядом из Бреста, и они, конечно, находились в не очень хорошем состоянии. Поэтому у нас возникло твердое желание провести там работу по благоустройству. Мы для себя основной целью видим, конечно, духовное воспитание нашей молодежи. И ребята по-другому уже начинают относиться. Внеся свой вклад, они чувствуют свою принадлежность именно к нашей истории, к сохранению красивых памятников культуры, храмов Беларуси.