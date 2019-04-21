Известны данные соцопросов: кого поддерживают украинцы?

Новости Украины. В Украине продолжается второй тур президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. В Украине продолжается второй тур президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По состоянию на 15.00 часов уже проголосовало почти 48 % избирателей. Пока предварительные результаты голосования неизвестны.
Однако по данным соцопросов, Петра Порошенко готовы поддержать около 25 % украинцев, а Владимира Зеленского – более 70%. Кстати, оба кандидата на высший пост в стране уже проголосовали.
Зеленский – Порошенко: «Я совсем не политик, я простой человек. Результат ваших ошибок». Дебаты в Украине
«Зеленский сильнее, но Порошенко достойный президент»: что говорят в Украине перед вторым туром выборов
После дебатов на «Олимпийском» позиции Зеленского укрепились