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Известны данные соцопросов: кого поддерживают украинцы?

21 апреля 2019 13:32
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Новости Украины. В Украине продолжается второй тур президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известны данные соцопросов: кого поддерживают украинцы?-1

По состоянию на 15.00 часов уже проголосовало почти 48 % избирателей. Пока предварительные результаты голосования неизвестны.

Известны данные соцопросов: кого поддерживают украинцы?-4

Однако по данным соцопросов, Петра Порошенко готовы поддержать около 25 % украинцев, а Владимира Зеленского – более 70%. Кстати, оба кандидата на высший пост в стране уже проголосовали.

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# Выборы в Украине # Фотофакт

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