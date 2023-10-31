«Принимать себя любым». С чем часто путают бодипозитив?

Бодипозитив – принимать себя любым. Но многие забывают, что не всегда любое – это про здоровье.

Светлана Чернушевич, диетолог:

Бодипозитив подходит для людей, которые очень чуткие к себе, к своему самочувствию, которые периодически себя проверяют.

Екатерина Никитина, нутрициолог:

Задача бодипозитива – научиться принимать себя такой, какой тебя сделала природа. Но многие люди словом «бодипозитив» прикрывают безобразное отношение к собственному здоровью. Если у девушки талия больше 80 сантиметров, она в инсулинорезистентности, а дальше это уже сахарный диабет и огромное количество заболеваний. И где здесь бодипозитив?