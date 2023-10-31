«Принимать себя любым». С чем часто путают бодипозитив?

Бодипозитив – принимать себя любым. Но многие забывают, что не всегда любое – это про здоровье.
Бодипозитив – принимать себя любым. Но многие забывают, что не всегда любое – это про здоровье.
Светлана Чернушевич, диетолог:
Бодипозитив подходит для людей, которые очень чуткие к себе, к своему самочувствию, которые периодически себя проверяют.
Екатерина Никитина, нутрициолог:
Задача бодипозитива – научиться принимать себя такой, какой тебя сделала природа. Но многие люди словом «бодипозитив» прикрывают безобразное отношение к собственному здоровью. Если у девушки талия больше 80 сантиметров, она в инсулинорезистентности, а дальше это уже сахарный диабет и огромное количество заболеваний. И где здесь бодипозитив?
Психологи объясняют, за этим скрывается неготовность признать проблемы и попросить о помощи, ведь кому-то проще заедать стресс, а другим лень о себе заботиться. Но есть и такое понятие, как здоровое ожирение, когда внешне человек далек от идеальных показателей, но при этом он хорошо питается, много двигается, анализы его в норме.
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