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«Принимать себя любым». С чем часто путают бодипозитив?

31 октября 2023 14:14
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Бодипозитив – принимать себя любым. Но многие забывают, что не всегда любое – это про здоровье.

«Принимать себя любым». С чем часто путают бодипозитив?-1

Светлана Чернушевич, диетолог:
Бодипозитив подходит для людей, которые очень чуткие к себе, к своему самочувствию, которые периодически себя проверяют.

«Принимать себя любым». С чем часто путают бодипозитив?-4

Екатерина Никитина, нутрициолог:
Задача бодипозитива – научиться принимать себя такой, какой тебя сделала природа. Но многие люди словом «бодипозитив» прикрывают безобразное отношение к собственному здоровью. Если у девушки талия больше 80 сантиметров, она в инсулинорезистентности, а дальше это уже сахарный диабет и огромное количество заболеваний. И где здесь бодипозитив?

«Принимать себя любым». С чем часто путают бодипозитив?-7

Психологи объясняют, за этим скрывается неготовность признать проблемы и попросить о помощи, ведь кому-то проще заедать стресс, а другим лень о себе заботиться. Но есть и такое понятие, как здоровое ожирение, когда внешне человек далек от идеальных показателей, но при этом он хорошо питается, много двигается, анализы его в норме.

Подробности в видео.

# Здоровье # общество # Валерия Яскевич # Фотофакт

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