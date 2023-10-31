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Избитых беженцев обнаружили на латвийской границе. На их раны невозможно смотреть

31 октября 2023 14:07
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Еще двух избитых латвийскими силовиками беженцев обнаружили белорусские пограничники. Иностранцы находились рядом с забором, установленным соседним государством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Избитых беженцев обнаружили на латвийской границе. На их раны невозможно смотреть-1

Они рассказали, что их задержали на территории Латвии военные, забрали телефоны, деньги и начали избивать ногами, дубинками, несмотря на просьбы предоставить защиту и помощь. Спустя несколько часов силовики доставили беженцев к белорусской границе и заставили их перейти на нашу территорию через специальный проход в заграждении.

Избитых беженцев обнаружили на латвийской границе. На их раны невозможно смотреть-4

Избитых беженцев обнаружили на латвийской границе. На их раны невозможно смотреть-6

На телах пострадавших после жестоких истязаний остались многочисленные гематомы. Первую медицинскую помощь беженцам оказали белорусские пограничники.

# Беженцы # общество # Фотофакт

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