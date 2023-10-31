Избитых беженцев обнаружили на латвийской границе. На их раны невозможно смотреть

Еще двух избитых латвийскими силовиками беженцев обнаружили белорусские пограничники. Иностранцы находились рядом с забором, установленным соседним государством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они рассказали, что их задержали на территории Латвии военные, забрали телефоны, деньги и начали избивать ногами, дубинками, несмотря на просьбы предоставить защиту и помощь. Спустя несколько часов силовики доставили беженцев к белорусской границе и заставили их перейти на нашу территорию через специальный проход в заграждении.