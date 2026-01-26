Белоруска 30 лет служит в таможенных органах! Каково руководить мужским коллективом и как развивается таможня?
Ежегодно 26 января во всем мире отмечается Международный день таможенника. В свой профессиональный праздник в студию программы «Новое утро» на РТР-Беларусь заглянула Людмила Шевердак, первый заместитель начальника Минской региональной таможни.
Ольга Бурлакова, ведущая:
30 лет в профессии. Почему вы выбрали эту сферу?
Людмила Шевердак, первый заместитель начальника Минской региональной таможни:
30 лет для меня – как один день. Мое первое образование – экономическое, второе – юридическое. И мне хотелось больше в юриспруденции себя реализовать. 1993 год наступил, и я вижу объявление, что государству необходимы юристы, экономисты. Создается новая структура – это Могилевская таможня. Я решила свою анкету направить для того, чтобы рассмотрели и приступить к работе. 12 июля 1993 года начался мой рабочий день, с простого инспектора.
Юрий Царев, ведущий:
Вы женщина – руководитель в таможенной службе и одна из самых первых женщин-руководителей. Каково руководить мужчинами?
Людмила Шевердак:
При назначении, возможно, я еще не осознавала, что значит такая сфера и руководитель. Тем не менее, когда мужчины рекомендовали на назначение, значит, они постарались создать все условия, чтобы я работала и смогла реализовать.
Юрий Царев:
В чем заключается специфика работы Минской региональной таможни?
Людмила Шевердак:
Специфика Минской региональной таможни в том, что это одна из таможен, в которой есть функции… Например, мы оформляем международные почтовые оформления. Есть и республиканские пункты таможенного оформления, и ведомственные пункты таможенного оформления.
У нас аэропорт. В некоторых случаях самолеты летают и в других областных центрах, но вместе с тем это регулярные авиарейсы.
Ольга Бурлакова:
Если сравнить деятельность таможни 30 лет назад и сейчас, что изменилось?
Людмила Шевердак:
Колоссально все изменилось. Мы все видим, как развивается мировая торговля, мобильность граждан, субъектов хозяйствования. Понятно, это все не стоит на месте, все меняется. Колоссально изменилась автоматизация работы инспектора.
Колоссально меняются технологии. Без этого невозможно. Сегодня уже участник внешнеэкономической деятельности, например, предприятие на удаленке может оформляться, он не приходит к нам. Сегодня такие технологии. Он даже не знает, где оформится его товар. Сегодня у нас все идет к тому, что это цифровая таможня. Чтобы быстрее шел товарооборот, экспорт до 95 % оформляется до 5 минут.
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