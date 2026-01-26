Белоруска 30 лет служит в таможенных органах! Каково руководить мужским коллективом и как развивается таможня?

Ежегодно 26 января во всем мире отмечается Международный день таможенника. В свой профессиональный праздник в студию программы «Новое утро» на РТР-Беларусь заглянула Людмила Шевердак, первый заместитель начальника Минской региональной таможни. Ольга Бурлакова, ведущая:

30 лет в профессии. Почему вы выбрали эту сферу?

Людмила Шевердак, первый заместитель начальника Минской региональной таможни:

30 лет для меня – как один день. Мое первое образование – экономическое, второе – юридическое. И мне хотелось больше в юриспруденции себя реализовать. 1993 год наступил, и я вижу объявление, что государству необходимы юристы, экономисты. Создается новая структура – это Могилевская таможня. Я решила свою анкету направить для того, чтобы рассмотрели и приступить к работе. 12 июля 1993 года начался мой рабочий день, с простого инспектора. Юрий Царев, ведущий:

Вы женщина – руководитель в таможенной службе и одна из самых первых женщин-руководителей. Каково руководить мужчинами?

Людмила Шевердак:

При назначении, возможно, я еще не осознавала, что значит такая сфера и руководитель. Тем не менее, когда мужчины рекомендовали на назначение, значит, они постарались создать все условия, чтобы я работала и смогла реализовать. Юрий Царев:

В чем заключается специфика работы Минской региональной таможни? Людмила Шевердак:

Специфика Минской региональной таможни в том, что это одна из таможен, в которой есть функции… Например, мы оформляем международные почтовые оформления. Есть и республиканские пункты таможенного оформления, и ведомственные пункты таможенного оформления. У нас аэропорт. В некоторых случаях самолеты летают и в других областных центрах, но вместе с тем это регулярные авиарейсы.