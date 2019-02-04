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«ВДНХ – это была культовая ярмарка». Как живёт «Мир книг» после переезда в ТЦ

04 февраля 2019 12:55
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6 февраля в столице стартует 26-я Минская международная книжная выставка-ярмарка.

«ВДНХ – это была культовая ярмарка». Как живёт «Мир книг» после переезда в ТЦ-1

Кроме знакомства с лучшими отечественными и зарубежными изданиями, гости смогут попробовать блюда по рецептам из любимых романов, встретиться с известными писателями и посмотреть кино по произведениям белорусских авторов.

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А между тем, в ожидании форума все любители хорошего чтива коротают время за выбором очередного печатного шедевра на столичной ярмарке «Мир книг». Без малого 2 года назад она перекочевала из бывшего здания «БелЭкспо» в один из торговых центров.

«ВДНХ – это была культовая ярмарка». Как живёт «Мир книг» после переезда в ТЦ-4

Игорь Фейгин, председатель Совета предпринимателей книжной ярмарки «Мир книг»:
ВДНХ это была культовая ярмарка, которая просуществовала 17 лет. Мы когда-то все работали на ночной, на Даумана. Потом в 2000-ом разделились, и со временем она стала культовой. И сейчас мы пытаемся вытянуть её на тот уровень.

Между тем, именно ночные ярмарки по праву можно назвать первыми ласточками в этом бизнесе. Бытует мнение, что ценник на книги был ниже, а от разнообразия ассортимента разбегались глаза. Появившись в конце 90-ых, эти площадки до сих пор собирают заядлых минских книгочеев. Правда, уже не до рассвета. 

«ВДНХ – это была культовая ярмарка». Как живёт «Мир книг» после переезда в ТЦ-7

Игорь Фейгин:
К нам приезжало много предпринимателей из Украины, Прибалтики. Им надо было рано уезжать, поэтому, в основном, работали с ними. Плюс тогда ещё было очень много лотков по городу. Мелких предпринимателей, которые торговали на улицах, на развалах книжных.

Сегодня бумажные носители, кажется, немного теряют в популярности из-за электронных собратьев. Скачать бестселлер в Сети – дело пары кликов, к тому же зачастую это ничего не стоит. Однако продавцы, которые связали с книгами немалую часть своей жизни, в один голос твердят: ни один планшет или смартфон не заменит шелеста страниц, их едва уловимого аромата и пометки на самых интересных абзацах, к которым можно возвращаться снова и снова.

«ВДНХ – это была культовая ярмарка». Как живёт «Мир книг» после переезда в ТЦ-10

«ВДНХ – это была культовая ярмарка». Как живёт «Мир книг» после переезда в ТЦ-12

Светлана Барановская, продавец книг:
Люди приходят, посмотрят, понюхают книжку. Ох, этот запах книжный. Сразу просто видно эмоции у людей.

Главное отличие павильонов на таких ярмарках от обычных магазинов – осведомлённость продавцов. Зачастую человек за прилавком может рассказать сюжеты львиной доли своего ассортимента. И с удовольствием порекомендовать подходящее издание любому желающему окунуться в очередную книжную вселенную.

«ВДНХ – это была культовая ярмарка». Как живёт «Мир книг» после переезда в ТЦ-15

Фантастика, детективы, бизнес, эзотерика и, конечно, детская литература. Очень часто родители буквально через несколько месяцев после рождения ребёнка начинают прививать ему любовь к проверенным временем шедеврам.

«ВДНХ – это была культовая ярмарка». Как живёт «Мир книг» после переезда в ТЦ-18

Анетта Сакух, директор книжного магазина:
Всё равно ни телевизор, ни планшет не заменят книжку. И детям книжку начинают читать ещё до года.

Большинство павильонов здесь универсальные. Как говорится, на любой вкус и цвет. Но есть и такие хранители бумажных сокровищ, которые сосредоточились и развивают один жанр. Тот, в который влюблены всем сердцем. Например, фэнтези. К слову, поклонники такого чтива находятся в любом возрастном сегменте.

«ВДНХ – это была культовая ярмарка». Как живёт «Мир книг» после переезда в ТЦ-21

Андрей Дементов, продавец книг:
Люди, которые постарше. Да, им не интересны комиксы. Но они с удовольствием читают таких авторов как Азимов, Гаррисон, Пехов. Очень много женщин в возрасте читают женское фэнтези. Целевая аудитория от 12 до 60.

Ещё один необычный уголок ярмарки вместил в себя огромную коллекцию книг военного и исторического направления. Старшее поколение заходит сюда за фактами, а молодёжь зачастую за литературой на тему знаменитой игры.

«ВДНХ – это была культовая ярмарка». Как живёт «Мир книг» после переезда в ТЦ-24

Виктор Полейко, продавец книг:
В основном, конечно, люди возраста уже предпенсионного, лет 40-50 читают эту литературу. Но бывают и дети. Детям вот про танки интересно.

Пройдя несколько шагов по таким вместилищам напечатанных артефактов, сразу понимаешь – в Беларуси книгу точно не забудут.

# Книги # общество # Игорь Фейгин

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