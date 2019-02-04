«ВДНХ – это была культовая ярмарка». Как живёт «Мир книг» после переезда в ТЦ

6 февраля в столице стартует 26-я Минская международная книжная выставка-ярмарка.

Кроме знакомства с лучшими отечественными и зарубежными изданиями, гости смогут попробовать блюда по рецептам из любимых романов, встретиться с известными писателями и посмотреть кино по произведениям белорусских авторов. «Дешевле, чем интернет-магазинах, в 11 раз». Выгодно купить книгу и получить автограф автора можно на минской книжной ярмарке А между тем, в ожидании форума все любители хорошего чтива коротают время за выбором очередного печатного шедевра на столичной ярмарке «Мир книг». Без малого 2 года назад она перекочевала из бывшего здания «БелЭкспо» в один из торговых центров.

Игорь Фейгин, председатель Совета предпринимателей книжной ярмарки «Мир книг»:

ВДНХ – это была культовая ярмарка, которая просуществовала 17 лет. Мы когда-то все работали на ночной, на Даумана. Потом в 2000-ом разделились, и со временем она стала культовой. И сейчас мы пытаемся вытянуть её на тот уровень. Между тем, именно ночные ярмарки по праву можно назвать первыми ласточками в этом бизнесе. Бытует мнение, что ценник на книги был ниже, а от разнообразия ассортимента разбегались глаза. Появившись в конце 90-ых, эти площадки до сих пор собирают заядлых минских книгочеев. Правда, уже не до рассвета.

Игорь Фейгин:

К нам приезжало много предпринимателей из Украины, Прибалтики. Им надо было рано уезжать, поэтому, в основном, работали с ними. Плюс тогда ещё было очень много лотков по городу. Мелких предпринимателей, которые торговали на улицах, на развалах книжных. Сегодня бумажные носители, кажется, немного теряют в популярности из-за электронных собратьев. Скачать бестселлер в Сети – дело пары кликов, к тому же зачастую это ничего не стоит. Однако продавцы, которые связали с книгами немалую часть своей жизни, в один голос твердят: ни один планшет или смартфон не заменит шелеста страниц, их едва уловимого аромата и пометки на самых интересных абзацах, к которым можно возвращаться снова и снова.

Светлана Барановская, продавец книг:

Люди приходят, посмотрят, понюхают книжку. Ох, этот запах книжный. Сразу просто видно эмоции у людей. Главное отличие павильонов на таких ярмарках от обычных магазинов – осведомлённость продавцов. Зачастую человек за прилавком может рассказать сюжеты львиной доли своего ассортимента. И с удовольствием порекомендовать подходящее издание любому желающему окунуться в очередную книжную вселенную.

Фантастика, детективы, бизнес, эзотерика и, конечно, детская литература. Очень часто родители буквально через несколько месяцев после рождения ребёнка начинают прививать ему любовь к проверенным временем шедеврам.

Анетта Сакух, директор книжного магазина:

Всё равно ни телевизор, ни планшет не заменят книжку. И детям книжку начинают читать ещё до года. Большинство павильонов здесь универсальные. Как говорится, на любой вкус и цвет. Но есть и такие хранители бумажных сокровищ, которые сосредоточились и развивают один жанр. Тот, в который влюблены всем сердцем. Например, фэнтези. К слову, поклонники такого чтива находятся в любом возрастном сегменте.

Андрей Дементов, продавец книг:

Люди, которые постарше. Да, им не интересны комиксы. Но они с удовольствием читают таких авторов как Азимов, Гаррисон, Пехов. Очень много женщин в возрасте читают женское фэнтези. Целевая аудитория от 12 до 60. Ещё один необычный уголок ярмарки вместил в себя огромную коллекцию книг военного и исторического направления. Старшее поколение заходит сюда за фактами, а молодёжь зачастую за литературой на тему знаменитой игры.