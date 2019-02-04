«Пробка составляет 4 минуты, а изначально была несколько часов». Как продвигается ремонт мостов на МКАД

МКАД станет удобнее! Как преобразится кольцевая после реконструкции и где пока придется потесниться, рассказываем в программе «Минск и минчане».
Со 2 января в режиме нон-стоп ведётся реконструкция двух путепроводов на 3-ем и 25-ом километре МКАД.
МКАД станет удобнее! Как преобразится кольцевая после реконструкции и где пока придется потесниться, рассказываем в программе «Минск и минчане».
Со 2 января в режиме нон-стоп ведётся реконструкция двух путепроводов на 3-ем и 25-ом километре МКАД.
Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:
При ремонте мы учитываем, что очень стеснённый габарит для организации четырёх полос, чтобы было две полосы в одну и две в другую сторону, и уже в новом путепроводе мы увеличиваем ширину строения. По внутреннему кольцу можно будет двигаться полноценно.
Сроки по реконструкции двух мостов в районе МКАД условно поделили на два этапа. Первый завершится уже к середине мая, чтобы во время проведения Европейских игр развязка смогла полностью функционировать.
Сергей Сузин, начальник ССУ №2 КУП «Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома»:
Выполнены работы по разборке всех конструктивных слоев путепровода. В настоящее время на завершающей стадии все подготовительные работы для демонтажа двух последующих пролётов. Будут выполнены работы по ремонту опор, после этого приступим к монтажу новых балок.
На время ремонта движение на третьем километре организовано по внешнему кольцу: по двум полосам со стороны Зелёного Луга в сторону Шабанов и по одной – в обратном направлении. На 25-м километре транспорт поедет по внутреннему кольцу. Чтобы всем участникам движения было комфортно, до реконструкции благоустроили прилегающие съезды с улиц Скорины и Купревича, выставили 250 дорожных знаков в более чем ста местах, а дороги оборудовали современными светофорами.
Александр Ярошик:
В настоящий момент пропускная способность путепровода – где-то 3 000 авто в час – хорошая пропускная способность для трёх полос. Мы работаем над тем, чтобы провести мероприятия, которые поднимут скорость. Мониторинг показывает, что на 19.30 в будние дни пробка составляет 4 минуты. А изначально она была несколько часов.
При ремонте на кольцевой применяется та же технология, что и при монтаже аналогичного сооружения возле Игуменского тракта: балки заменяют на цельные. Это исключит возможность разрушения в месте соединения составных частей. Полностью же завершить реконструкцию застройщики планируют к концу 2019 года. Как утверждают эксперты, после ремонта расчётный срок службы мостового сооружения составит без малого полсотни лет.