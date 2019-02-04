«Пробка составляет 4 минуты, а изначально была несколько часов». Как продвигается ремонт мостов на МКАД

МКАД станет удобнее! Как преобразится кольцевая после реконструкции и где пока придется потесниться, рассказываем в программе «Минск и минчане».

Со 2 января в режиме нон-стоп ведётся реконструкция двух путепроводов на 3-ем и 25-ом километре МКАД.