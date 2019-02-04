В Гомеле открылась ярмарка вакансий: какие специалисты нужны предприятиям и какую работу ищут соискатели

Новости Беларуси. Медики, строители, специалисты-станочники – одному из крупнейших промышленных центров страны нужны квалифицированные кадры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гомеле остаются открытыми более 3 тысяч вакансий.

Какие должности и оклады предлагают и как оказаться востребованным на рынке труда – узнавал корреспондент Александр Добриян. В коридоре городской службы занятости многолюдно. В Гомеле первая в 2019 году ярмарка вакансий. 90 % соискателей – представители сильного пола.

Виталий Леоненко, начальник отдела кадров машиностроительного предприятия:

Вакансии у нас рабочие, в основном: станочники, токари, операторы, фрезеровщики. Рост производства, увеличение заказов. Поэтому люди нам требуются.

Галина Самсонова, начальник отдела управления по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома: Мы сегодня и обучаем по рабочим профессиям, и формируем группы на обучение из числа безработных граждан на рабочие профессии. Многие предприятия обучают прямо на рабочем месте. Перед необходимостью сменить работу несколько месяцев назад оказался и Андрей Калашников. Бывший строитель сегодня за рулем троллейбуса. Переобучение заняло четыре месяца. Зато первая зарплата приятно порадовала.

Андрей Калашников, водитель троллейбуса:

Нужна была стабильность, чтобы дома постоянно находился. А с предыдущей работой так не получалось. Пошел переучиваться. В этой аудитории два десятка будущих предпринимателей. Бизнес-партнер каждого из них – государство. Бесплатный курс по основам предпринимательской деятельности позволит разобраться в тонкостях законодательства и составить четкий бизнес-план. Стартовый капитал тоже из бюджета – безвозмездная субсидия на то, чтобы начать собственное дело составляет 2300 рублей.

Александр Добриян, СТВ:

Время от времени возвращаться за ученическую парту – тренд XXI века. Ученые уверяют, что прожить, отучившись лишь раз, теперь не удастся. В течение жизни современный человек будет вынужден сменить 4-5 профессий. Так что залог успеха – это готовность к переменам и умение учиться.

Приняла решение не возвращаться к прежней работе дипломированный бухгалтер Татьяна Богданова. Ее выбор – собственный бизнес. В родном Петрикове планирует открыть первый интернет-магазин с доставкой живых цветов и эксклюзивных подарков.