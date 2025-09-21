На территории автомобильного завода прошли любительские состязания

Бегом по заводу. Сегодня завод, производящий легковые автомобили превратился в площадку для состязаний. Здесь в честь 25-летия Белорусской автомобильной ассоциации прошел любительский забег. Участие приняли около 500 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы подготовили пять дистанций для всех возрастов. Маршрут для них проложили по производственной части завода, мимо цехов сварки, окраски и сборки, а также вдоль испытательного трека. Среди бегунов – как новички, так и опытные спортсмены. Самой популярной стала дистанция протяженностью 10 километров. В рамках общего первенства автодилеры разыграли и собственный кубок. На отдельной трассе прошли детские старты и семейная эстафета.

Сегодня, в такой праздник, мы встречаемся со своими друзьями, которые любят спорт, здоровый образ жизни и поддерживаем ассоциацию в ее дальнейшем процветании этим забегом.

Приехал из Могилева. Я занимаюсь активно бегом и посещаю подобные мероприятия. А поскольку у меня у самого машина «БЕЛДЖИ», я не мог пропустить это мероприятие. Побегать по заводу, посмотреть, как устроена цеха. Тем более нам после забегов обещают экскурсию. Очень хочется посмотреть.