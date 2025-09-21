На территории автомобильного завода прошли любительские состязания
Бегом по заводу. Сегодня завод, производящий легковые автомобили превратился в площадку для состязаний. Здесь в честь 25-летия Белорусской автомобильной ассоциации прошел любительский забег. Участие приняли около 500 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Организаторы подготовили пять дистанций для всех возрастов. Маршрут для них проложили по производственной части завода, мимо цехов сварки, окраски и сборки, а также вдоль испытательного трека.
Среди бегунов – как новички, так и опытные спортсмены. Самой популярной стала дистанция протяженностью 10 километров. В рамках общего первенства автодилеры разыграли и собственный кубок. На отдельной трассе прошли детские старты и семейная эстафета.
Сегодня, в такой праздник, мы встречаемся со своими друзьями, которые любят спорт, здоровый образ жизни и поддерживаем ассоциацию в ее дальнейшем процветании этим забегом.
Приехал из Могилева. Я занимаюсь активно бегом и посещаю подобные мероприятия. А поскольку у меня у самого машина «БЕЛДЖИ», я не мог пропустить это мероприятие. Побегать по заводу, посмотреть, как устроена цеха. Тем более нам после забегов обещают экскурсию. Очень хочется посмотреть.
Мы, в принципе, за здоровый образ жизни. И с семьей бегаем очень часто. В этом году это уже не первый раз, не первый старт. И у каждого есть какие-то достижения. Самая младшая Анечка побежала 500 метров дистанцию. Ну, скажем, Тимофей, сын средний, 1500. И эстафета семейная была. С сыном старшим мы должны быть третьими.
Участники состязаний и болельщики смогли посетить экскурсию по сборочному цеху завода и побывать на выставке автомобильных новинок. Также на заводе сегодня работали игровые и спортивные зоны, была представлена военная и пожарная техника. Победителей в индивидуальном и командном зачете наградили денежными призами, кубками и дипломами.