Китайские инвесторы построят в Оршанском районе тепличный комплекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детали реализации инвестиционного проекта обсудили на встрече в Витебском облисполкоме, где стороны подробно рассмотрели источники финансирования и оговорили сроки возведения объекта.

Комплекс появится на площадке особой экономической зоны «Бремино-Орша» в ближайшие два-три года и займет площадь в 25 гектаров. В теплицах будут выращивать томаты, огурцы и клубнику, а помимо производственных мощностей организуют выставочную зону – там планируют демонстрировать современные технологии производства других культур. Также предусмотрена экспериментальная площадка для выращивания семян. В настоящее время идут подготовительные работы.

Ван Шоубо, председатель правления компании «Шаньдун Лисэнтэ Агротехнолоджи» (Китай):

Это не первый наш приезд в Беларусь и Витебскую область. В прошлый раз мы приезжали в октябре, познакомились с возможностями региона, выбрали место для строительства тепличного комплекса. В этот раз мы обсуждаем детали сотрудничества, детализируем график, а дальше будем разрабатывать бизнес-план для этого проекта. Северный регион, учитывая климатические особенности, делает ставку на развитие тепличного хозяйства – аграрии намерены активно наращивать объемы производства сельхозпродукции в защищенном грунте. Реализовывать овощи планируют на местных рынках, также будут прорабатывать возможности экспорта.