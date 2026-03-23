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Время путешествий! Какие мероприятия организуют для школьников в дни весенних каникул?

23 марта 2026 07:06
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Время путешествий, экскурсий и активного отдыха – у школьников начались весенние каникулы. Для них созданы расширенные возможности. Только в Минске 263 учреждения образования открывают оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. Смены пройдут с этого дня и по 27 марта, часть из них – тематические, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Время путешествий! Какие мероприятия организуют для школьников в дни весенних каникул?-2

Планируется, что в лагерях отдохнут почти 12 тысяч минских ребят. Более 17 тысяч примут участие в спортивных мероприятиях. Одно из ключевых – городской турнир, посвященный Году белорусской женщины. 24 марта в эстафетах и интерактивных играх выступят девочки и женщины-педагоги. В этот же день для мальчиков пройдут турниры по настольному теннису и другим видам спорта. При организации отдыха учитывают запросы детей и родителей. 

Центры дополнительного образования корректируют графики, чтобы каждый школьник мог выбрать занятие по интересам – от гейм-дизайна и робототехники до блогинга. На базе городского Центра технического творчества откроется профильный лагерь. Кроме того, школьников ждут экскурсии на предприятия и в организации. Такие поездки помогают подросткам понять, где можно подработать летом. В мае традиционно пройдет ярмарка вакансий, там предложат легальный сезонный заработок.

# Школы Беларуси

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