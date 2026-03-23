Тренды в строительстве! Молодежный профсоюзный форум прошел в Витебске

Витебск стал площадкой для Молодежного форума Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов. Мероприятие объединило более 30 молодых активистов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Поддубная: Прекрасная возможность – оказаться в Витебской области на предприятии «Доломит», увидеть своими глазами производство, крупные карьерные самосвалы, побывать и в административных корпусах, услышать интересные мысли от директора предприятия, узнать, чем живет предприятие, чем живет молодежь. Какие-то интересные моменты перенять для себя, для своего предприятия.

Елена Нефедова, председатель Витебского областного объединения профсоюзов:

Очень почетно и гордо принимать нам сегодня молодых людей со всей Беларуси. Мы благодарим Республиканский комитет профсоюза работников строительных и промышленных материалов за то, что они выбрали площадку для общения, именно Витебскую область. У нас, конечно же, есть чем поделиться. У нас есть хорошие наработки взаимодействия и в работе с молодежью. Утро у нас было достаточно патриотичным. Мы возложили цветы у нашей святыни – у «Трех штыков». Дальше ребята будут общаться, изучать лучшие профсоюзные практики.

Такие встречи помогают молодым специалистам развивать навыки и обмениваться опытом на площадках крупнейших отечественных предприятий.