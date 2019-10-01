«Китай достиг выдающихся успехов в экономическом развитии». Александр Лукашенко направил поздравление Си Цзиньпину по случаю Дня провозглашения КНР

Новости Китая. КНР сегодня отмечает 70-летие со дня образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За эти годы Поднебесная превратилась в экономическую сверхдержаву. Рывок в ее развитии до сих пор остается загадкой для историков. В стране живет почти полтора миллиарда человек. А ВВП государства – 12 триллионов долларов.

Китай является крупнейшим мировым экспортером. Его называют «фабрикой мира». 70-летие КНР в Пекине отметили грандиозным парадом. В нем приняли участие 15 тысяч военнослужащих.

По случаю Дня провозглашения Китайской Народной Республики поздравление Председателю КНР Си Цзиньпину направил Александр Лукашенко.