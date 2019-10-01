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«Китай достиг выдающихся успехов в экономическом развитии». Александр Лукашенко направил поздравление Си Цзиньпину по случаю Дня провозглашения КНР

01 октября 2019 10:48
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Новости Китая. КНР сегодня отмечает 70-летие со дня образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Китай достиг выдающихся успехов в экономическом развитии». Александр Лукашенко направил поздравление Си Цзиньпину по случаю Дня провозглашения КНР-1

За эти годы Поднебесная превратилась в экономическую сверхдержаву. Рывок в ее развитии до сих пор остается загадкой для историков. В стране живет почти полтора миллиарда человек. А ВВП государства – 12 триллионов долларов.

«Китай достиг выдающихся успехов в экономическом развитии». Александр Лукашенко направил поздравление Си Цзиньпину по случаю Дня провозглашения КНР-4

Китай является крупнейшим мировым экспортером. Его называют «фабрикой мира». 70-летие КНР в Пекине отметили грандиозным парадом. В нем приняли участие 15 тысяч военнослужащих.

«Китай достиг выдающихся успехов в экономическом развитии». Александр Лукашенко направил поздравление Си Цзиньпину по случаю Дня провозглашения КНР-7

По случаю Дня провозглашения Китайской Народной Республики поздравление Председателю КНР Си Цзиньпину направил Александр Лукашенко.

«Китай достиг выдающихся успехов в экономическом развитии». Александр Лукашенко направил поздравление Си Цзиньпину по случаю Дня провозглашения КНР-10

«За 70 лет своей новой истории Китай достиг выдающихся успехов в экономическом развитии, повышении благосостояния граждан. В условиях нарастающего числа международных вызовов ваша страна эффективно продвигает модель мирного развития и сотрудничества на основе принципов всеобщей выгоды, недискриминации, равноправия. Приумножая опыт и усилия прошлых поколений, китайский народ неуклонно приближается к осуществлению мечты о Великом возрождении китайской нации», – говорится в поздравлении. 

# Беларусь-Китай # общество # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Фотофакт

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