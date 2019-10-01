«Китай достиг выдающихся успехов в экономическом развитии». Александр Лукашенко направил поздравление Си Цзиньпину по случаю Дня провозглашения КНР

Новости Китая. КНР сегодня отмечает 70-летие со дня образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. КНР сегодня отмечает 70-летие со дня образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За эти годы Поднебесная превратилась в экономическую сверхдержаву. Рывок в ее развитии до сих пор остается загадкой для историков. В стране живет почти полтора миллиарда человек. А ВВП государства – 12 триллионов долларов.
Китай является крупнейшим мировым экспортером. Его называют «фабрикой мира». 70-летие КНР в Пекине отметили грандиозным парадом. В нем приняли участие 15 тысяч военнослужащих.
По случаю Дня провозглашения Китайской Народной Республики поздравление Председателю КНР Си Цзиньпину направил Александр Лукашенко.
«За 70 лет своей новой истории Китай достиг выдающихся успехов в экономическом развитии, повышении благосостояния граждан. В условиях нарастающего числа международных вызовов ваша страна эффективно продвигает модель мирного развития и сотрудничества на основе принципов всеобщей выгоды, недискриминации, равноправия. Приумножая опыт и усилия прошлых поколений, китайский народ неуклонно приближается к осуществлению мечты о Великом возрождении китайской нации», – говорится в поздравлении.