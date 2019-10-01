Иностранные военные атташе посетили пограничные объекты Беларуси

Новости Беларуси. Иностранные военные атташе, аккредитованные в Беларуси, посетили погранзаставу «Молодечненская», учебный центр Института погранслужбы в Сморгони и кинологический центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Иностранные военные атташе, аккредитованные в Беларуси, посетили погранзаставу «Молодечненская», учебный центр Института погранслужбы в Сморгони и кинологический центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это традиционный визит иностранных представителей – на протяжении пяти лет военные атташе посещают пограничные объекты Беларуси. В этот раз особое внимание уделили работе кинологов.
Свен Хильгефорт, атташе по вопросам обороны Посольства ФРГ в Беларуси:
Я видел сегодня хорошо дрессированных собак. Это может быть только при условии такого же высокого уровня подготовки специалистов-кинологов. Также меня поразило техническое оборудование вашего пункта.
Иностранные военные дипломаты отметили и традиционно высокий уровень организации самой встречи.