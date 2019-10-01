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Чем заняться в Центре досуга для пожилых людей в Минске?

01 октября 2019 08:30
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Многие пожилые люди искренне верят, что удел старости – жить воспоминаниями, но есть и те, кто на пенсии не унывает и собирает новый багаж свежих впечатлений и приятных знакомств. Их активностям могут позавидовать даже внуки. Именно для таких энергичных пенсионеров открыт досуговый центр на базе двадцатой столичной библиотеки.

Екатерина Зверович, заведующая библиотекой-филиалом №20 ГУ «Централизованная система государственных публичных библиотек г. Минска»:
В наше время библиотека ставит своей целью не только приобщение жителей города к чтению, а также активно вовлекает их в культурно-досуговую деятельность. Организована работа в кружках и объединениях по интересам.

Чем заняться в Центре досуга для пожилых людей в Минске?-1

Представители «старшего возраста» осваивают различные виды декоративно-прикладных искусств, поют, танцуют, а в скором времени собираются практиковать оздоровительные методики. Каждое воскресенье – турнир по шашкам. Любителей этой интеллектуальной игры здесь больше всего.

Чем заняться в Центре досуга для пожилых людей в Минске?-4

Елена Мельниц, участница шашечного клуба:
Мы здесь занимаемся, тренируемся, пытаемся не отстать от молодых, быть пока в лидерах.

Чем заняться в Центре досуга для пожилых людей в Минске?-7

В клубы по интересам заглядывает и молодежь. Создание украшений из кожи, бусин и кристаллов. Плетение на коклюшках и вышивка лентой. Чтобы чистый холст заиграл красками, в среднем нужно три недели кропотливой работы. Зато потом живая картина порадует глаз.

Чем заняться в Центре досуга для пожилых людей в Минске?-10

Ирина Жукова, руководитель клуба народного творчества:
У нас как раз в этом году планируется две выставки в Минске: здесь, в библиотеке – осенью, и после Нового года, в январе – в библиотеке имени Пушкина.

В такой теплой и даже семейной обстановке и проходят вечера пенсионеров Октябрьского района столицы. С наступлением холодов участников становится больше. Приходят не только чтобы заняться творчеством, но и просто пообщаться.

Нина Кузьмицкая, руководитель клуба народного творчества:.
Без этого нам жить просто невозможно, когда люди пошли на заслуженный отдых, сидеть дома и смотреть в окошко. Делимся своим опытом, какими-то рецептами.

Чем заняться в Центре досуга для пожилых людей в Минске?-13

Сегодня в библиотеке проходит выставка художника Владимира Жукова. В экспозиции представлены около десятка портретов Пушкина и ряд других живописных работ.

Владимир Жуков, художник:
Здесь я представляю больше портреты, так как над портретами я очень много работаю.

Чем заняться в Центре досуга для пожилых людей в Минске?-16

Я написал и море, потом проходит время, мне не интересен становится портрет, вообще, какой-то, а какой-то я продолжаю писать все время без конца.

Чем заняться в Центре досуга для пожилых людей в Минске?-19

Есть мнение, что с выходом на пенсию человек вступает в осенний период своей жизни. Но эти пенсионеры точно знают рецепт, как сделать так, чтобы осень была золотой, а не пасмурной.

# Пенсионеры # общество # Екатерина Зверович # Елена Мельниц # Ирина Жукова # Нина Кузьмицкая # Владимир Жуков # Фотофакт # общество

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