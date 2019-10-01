Чем заняться в Центре досуга для пожилых людей в Минске?

Многие пожилые люди искренне верят, что удел старости – жить воспоминаниями, но есть и те, кто на пенсии не унывает и собирает новый багаж свежих впечатлений и приятных знакомств. Их активностям могут позавидовать даже внуки. Именно для таких энергичных пенсионеров открыт досуговый центр на базе двадцатой столичной библиотеки. Екатерина Зверович, заведующая библиотекой-филиалом №20 ГУ «Централизованная система государственных публичных библиотек г. Минска»:

В наше время библиотека ставит своей целью не только приобщение жителей города к чтению, а также активно вовлекает их в культурно-досуговую деятельность. Организована работа в кружках и объединениях по интересам.

Представители «старшего возраста» осваивают различные виды декоративно-прикладных искусств, поют, танцуют, а в скором времени собираются практиковать оздоровительные методики. Каждое воскресенье – турнир по шашкам. Любителей этой интеллектуальной игры здесь больше всего.

Елена Мельниц, участница шашечного клуба:

Мы здесь занимаемся, тренируемся, пытаемся не отстать от молодых, быть пока в лидерах.

В клубы по интересам заглядывает и молодежь. Создание украшений из кожи, бусин и кристаллов. Плетение на коклюшках и вышивка лентой. Чтобы чистый холст заиграл красками, в среднем нужно три недели кропотливой работы. Зато потом живая картина порадует глаз.

Ирина Жукова, руководитель клуба народного творчества:

У нас как раз в этом году планируется две выставки в Минске: здесь, в библиотеке – осенью, и после Нового года, в январе – в библиотеке имени Пушкина. В такой теплой и даже семейной обстановке и проходят вечера пенсионеров Октябрьского района столицы. С наступлением холодов участников становится больше. Приходят не только чтобы заняться творчеством, но и просто пообщаться. Нина Кузьмицкая, руководитель клуба народного творчества:.

Без этого нам жить просто невозможно, когда люди пошли на заслуженный отдых, сидеть дома и смотреть в окошко. Делимся своим опытом, какими-то рецептами.

Сегодня в библиотеке проходит выставка художника Владимира Жукова. В экспозиции представлены около десятка портретов Пушкина и ряд других живописных работ. Владимир Жуков, художник:

Здесь я представляю больше портреты, так как над портретами я очень много работаю.

Я написал и море, потом проходит время, мне не интересен становится портрет, вообще, какой-то, а какой-то я продолжаю писать все время без конца.