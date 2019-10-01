Любят зелёный лук, слушать радио и спать рядом с егерем: как и зачем растят глухарей под Минском

Каких пернатых в белорусских лесах скоро станет больше благодаря энтузиастам из Налибокской пущи, и зачем разговаривать с птицами, рассказываем в программе «Центральный регион».

Попробуйте в течение следующих 30 секунд вспомнить хотя бы 10 пернатых представителей Беларуси. У некоторых даже такой, казалось бы, простой вопрос вызывает затруднение. Так вот, в Налибокской пуще их 170 видов. Три десятка можно отыскать в Красной книге. С 2000 года даже начали именовать каждый год именем белорусской птички. Следующим неофициальным королём пернатых станет глухарь.

Лариса Кулак, инженер-эколог заказника «Налибокский»:

Это птица редкая. Но Налибокская пуща – именно то место, где он обитает. Вот такой высокий чистый сосновый лес – для глухаря западноевропейского подвида глухаря Майера. Он здесь был, он здесь обитает. Но численность небольшая.

Глухарь затерялся настолько, что даже в поисковом запросе теперь стоит ниже одноимённого российского сериала. Впрочем, это не главная угроза для потомка тетерева. Есть ещё хищники, вырубка леса и токование: в брачный период глухарь теряет слух от собственного пения, чем полностью оправдывает данное ему прозвище.

Имела ли место быть ситуация исчезновения этого вида? Лариса Кулак:

Такая ситуация вполне могла бы быть. Основная цель – не дать этому случиться и выпускать птицу в дикую природу, увеличивать численность этого западноевропейского подвида глухаря Майера. Мы только на начальном этапе. В 2016 году был построен единственный в Беларуси питомник по разведению птиц тетеревовидных пород. В 2016 году было отловлено поголовье из дикой природы. Сотрудник заказника «Налибокский»:

Ловушки ставили. Бросали ягоды, гравий, чтобы птицу заманить. Птица заходит, и дверка закрывается. И надо успеть, не то хищник ее может забрать – лиса, енот, даже кабан. Птица ночью не попадется, только рано утром или поздно вечером. Поэтому надо раза 2-3 в день ходить и проверять эти ловушки.

Лариса Кулак:

Это трудоемкая работа, потому что птица дикая. Птица изымается из дикой природы, чтобы ей адаптироваться, это занимает около трех лет. В 2016 году мы изъяли из дикой природы, и в 2019 году мы получили первые три выводка глухаря. Нужен особый подход, потому что птица очень деликатная. Было очень сложно, первые недели егерям приходилось спать вместе с птицами. Иван Виршич в заказнике работает егерем. Именно он первым прочувствовал, что значит быть главой семейства глухарей. Иван Виршич, егерь заказника «Налибокский»:

Мы уже стали мамой. Мы отобрали этих птенцов у мамы, и началось, как с маленькими детьми. Кормим их первые дни через полтора часа и круглые сутки.

В питании глухарь своеобразен не меньше, чем во внешнем виде или в повадках. Красноглазые предпочитают вегетарианское меню, но при случае не откажутся от насекомых или мелких грызунов. Лариса Кулак:

Надо очень много витаминов и протеинов. Начинали кормить укропом, шпинат – то есть вся зелень, которая есть на огороде. Очень полюбили зеленый лук. Лук, укроп, шпинат, щавель, салаты. И белок: мы отваривали мясо, замораживали, мерзлое мясо натирали на тёрочке и по несколько грамм, постоянно увеличивая рацион, кормили глухаря таким вот образом. Сейчас мы уже переводим их на сухой корм. Но естественно, что из леса тоже: черничник, брусничник. Черника и брусника – это, вообще, любимый корм для глухарей.

Трёхмесячные глухари уже успели привыкнуть к человеку и даже без опаски едят из рук, а вот стука капель дождя по крыше пока боятся. Поэтому на всякий случай лучше быть с ними рядом. Особенно ночью.

Иван Виршич:

И охрана их. Они подавали определенные звуки страха. И надо было реагировать – говорить с ними, чтобы они стали более спокойными .А так они могут войти в стресс – поднимаются на крыло, становятся более шумные. Включали радио, песни – они нормально к этому относились. Они общительные птицы. Знаю их почти поименно. А как имена раздавали? Иван Виршич:

Смотрели по их характеру. У нас даже есть один Вертолет. Он такой шустрый – всегда первый, всегда на крыльях подлетает

По птичьим меркам, глухари живут долго. В дикой природе можно встретить даже 12-летних особей. И это ещё при довольно беспечном образе жизни. Несмотря на мощные крылья, глухари предпочитают почти не отрываться от земли, и даже яйца откладывают под деревом, а не на нём. Поэтому сейчас помощь от людей птице просто необходима. Лариса Кулак:

На данный момент мы создаём маточное поголовье. Егеря постоянно с ними находятся. Надо, чтобы птица привыкла к человеку и не боялась. А то, что будут они выводить, мы уже там будем ограничивать общение птенцов с нами. С ними будет заниматься только одна самка. Мы можем их чуть-чуть подкармливать. И придет время, когда осенью они просто уйдут от самки и просто пойдут в дикую природу.

Общение с человеком будет ограничено. То есть если у самки будет выводок, мы будем ее сажать в отдельный вольер в лесу с большими ячейками. Получается так, что птенцы могут выходить из вольера и приходить в вольер. Свистом она их будет подзывать. И через три месяца глухарята уйдут от самки, разойдутся в лес, а самка останется – мы ее опять заберем к себе и будем ждать следующего выводка.