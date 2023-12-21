Представители МВД посетили воспитанников Мстиславской специальной школы-интерната

Сладкие подарки и яркие представления: красочная благотворительная инициатива «Наши дети» – по всей стране, в каждом регионе Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сладкие подарки и яркие представления: красочная благотворительная инициатива «Наши дети» – по всей стране, в каждом регионе Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новогоднее настроение в Мстиславской специальной школе-интернате его воспитанникам и педагогам дарили представители Министерства внутренних дел. Зажигательные мелодии и танцы ростовых кукол, показательное выступление кинолога со служебной собакой, детский городок ГАИ… Ну, а главное – улыбки малышей, их смех и веселое настроение.
Валерий Харитонов, директор Мстиславской специальной школы-интерната:
Хотелось бы поблагодарить Ивана Владимировича, руководство МВД, УВД Могилевского облисполкома за оказанную помощь, подаренный праздник.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Мы сегодня подарили разные подарки: телевизор, компьютер, чтобы дети развивались, но необходим специальный инвентарь, произвести ремонт в спортивном зале. И мы это все сделаем в обязательном порядке, чтобы детям здесь было как можно уютнее, а педагогам комфортнее работалось. Сегодня это не первая и не последняя точка по всей стране. Наши сотрудники дарят праздник детям. Это происходит не только в рамках акции «Наши дети», мы постоянно оказываем помощь.
В МВД приняли решение взять шефство над школой-интернатом. К слову, в 2023 году учреждение, давшее путевку в жизнь сотням выпускников, отметило 98-й день рождения.