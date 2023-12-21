Представители МВД посетили воспитанников Мстиславской специальной школы-интерната

Новогоднее настроение в Мстиславской специальной школе-интернате его воспитанникам и педагогам дарили представители Министерства внутренних дел. Зажигательные мелодии и танцы ростовых кукол, показательное выступление кинолога со служебной собакой, детский городок ГАИ… Ну, а главное – улыбки малышей, их смех и веселое настроение.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Мы сегодня подарили разные подарки: телевизор, компьютер, чтобы дети развивались, но необходим специальный инвентарь, произвести ремонт в спортивном зале. И мы это все сделаем в обязательном порядке, чтобы детям здесь было как можно уютнее, а педагогам комфортнее работалось. Сегодня это не первая и не последняя точка по всей стране. Наши сотрудники дарят праздник детям. Это происходит не только в рамках акции «Наши дети», мы постоянно оказываем помощь.

В МВД приняли решение взять шефство над школой-интернатом. К слову, в 2023 году учреждение, давшее путевку в жизнь сотням выпускников, отметило 98-й день рождения.