50-летие со дня образования празднует ГАИ Гродненской области

Под их контролем не только дорожная обстановка в областном центре и прилегающем районе, но и крупные транспортные артерии, по которым следуют большие потоки туристов и транзитного транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

50-летие со дня образования отмечают в подразделении ГАИ Гродненской области. Отдельный дивизион дорожного надзора в Гродно был сформирован в 1973-м. Созданные сегодня условия службы существенно отличаются от тех, в которых приходилось работать ветеранам. Коллектив в основном молодой, хотя некоторые офицеры трудятся не один десяток лет.

Николай Ефремов, командир батальона дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Гродненского облисполкома: В настоящий момент батальон дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Гродненского облисполкома – это команда преимущественно молодых инициативных людей, любящих свою Родину, готовых в буквальном смысле в считаные минуты собраться и выдвинуться для решения определенных поставленных задач.

Дмитрий Резенков, начальник УВД Гродненского облисполкома:

Что касается дорожно-транспортных происшествий, то в этом году снижение по сравнению с прошлым годом на 37 %. Количество раненых граждан в ходе этих ДТП уменьшилось на 16 %. А если брать такую цифру, как погибшие в ДТП, то их [количество – прим. ред.] уменьшилось на 23 %.

Во время торжественного собрания, посвященного 50-летию со дня образования батальона, отличившимся вручили награды. Сегодня это самое многочисленное подразделение, которое контролирует дорожный поток в регионе, в том числе при проведении массовых мероприятий.